Nach der Stippvisite des Winters soll es in weiten Teilen Deutschland in der neuen Woche wieder milder werden. Am Montag sei bereits mit Höchstwerten von 5 bis 12 Grad zu rechnen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag voraus. Lediglich im Nordosten und Osten der Republik bleibe es kälter. Dort erwarten die DWD-Meteorologen Höchsttemperaturen von 0 bis 4 Grad.

Mit Schneefall ist demnach zu Wochenbeginn gebietsweise in Thüringen und Sachsen zu rechnen. Weiter südlich könne es nur in Hochlagen zu Schnee zu kommen, ansonsten wird Regen erwartet. Von Westen her lockere es zunehmend auf. Die Niederschläge sollen am Montag in der zweiten Tageshälfte landesweit nachlassen. Auch in Bayern bleibt es nach vereinzelten Schneefällen in der Nacht auf Montag erst einmal weitgehend trocken.

Am Dienstag ist der DWD-Vorhersage zufolge zunächst mit vielen Wolken und Regen zu rechnen. Im Osten und Nordosten Deutschlands werde es dann ebenfalls etwas milder. In den bayerischen Alpen könne es oberhalb von etwa 1000 Metern bis in den Mittwoch hinein noch teils kräftigere Schneefällen geben. In Franken wiederum wird es eher stürmisch.

"Der Winter kann komme" - Bayern gut gerüstet für Schnee und Eis

Alles in allem sieht sich Bayern gut auf den diesjährigen Winter vorbereitet. Ungeachtet von Energiesorgen und anhaltenden Lieferschwierigkeiten in der Wirtschaft soll es an Streusalz nicht mangeln. Die bayerischen Behörden haben nach Worten von Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) 370.000 Tonnen eingelagert, um Bundes- und Staatsstraßen schnee- und eisfrei zu halten. "Der Winter kann kommen, wir sind gerüstet", erklärte Bernreiter. "Sollte es ein sehr eisiger Winter werden, bekommen wir Nachschub aus deutschen Salzlagerstätten und sind damit unabhängig von Lieferungen aus anderen Ländern."

