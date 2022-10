Bäckereifiliale mit Gendersternchen: Biokaiser*in eröffnet in Wiesbaden

eröffnet in Wiesbaden Veränderung im Sortiment und der Gestaltung : Diese Neuerungen erwarten die Kund*innen

und der : Diese Neuerungen erwarten die Kund*innen Biokaiser*in bald auch in Rheinland-Pfalz?

Seit über 40 Jahren steht die Kaiser Biobäckerei mit Sitz in Mainz-Kastel, auch Biokaiser genannt, für Brot, das in Handarbeit, kontrolliert biologisch und im achtsamen Umgang mit der Natur produziert wird, wirbt die Biobäckerei mit ihren Produkten. Neu ist dagegen die Biokaiser*in, eine Filiale, die Ende September in Wiesbaden eröffnet hat. Worin sich die gegenderte Filiale von den anderen Geschäften der Bäckereikette unterscheidet und ob so eine schon bald auch in Rheinland-Pfalz geben könnte, hat inRLP.de im Interview erfahren.

Biokaiser*in in Wiesbaden: Welche Veränderungen stecken hinter dem Gendersternchen?

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Biokaiser*in vor allem durch das Gendersternchen von anderen Filialen der Kette. "Biokaiser*in steht für einen Generationswechsel", erläutert Unternehmenssprecherin Shari Fischer. Trotz "Generationenwechsel" würden die Biokaiser-Werte erhalten bleiben: "Bio muss Standard sein und sozial-ethisches Wirtschaften ist zeitgemäß und dringend notwendig", so Fischer.

Doch es gibt auch einige Neuerungen, die die Kund*innen von Biokaiser*in erwarten. Etwa "die Klarheit, die im Konzept Einzug findet". Hierzu erklärt Fischer: "Um unseren Produkten und der Begegnung miteinander Raum zu geben, wurden sowohl die Gestaltung, als auch das Sortiment verändert."

So habe man in Sachen Gestaltung etwa auf "neue, innovative Lösungen" gesetzt. "So besteht beispielsweise unsere Theke zum Teil aus recycelten Textilien und in unserem Boden wurden Nussschalen verarbeitet", berichtet die Unternehmenssprecherin von der nachhaltigen Gestaltung der Filiale.

Nach der Eröffnung in Wiesbaden: Kommt Biokaiser*in auch nach Rheinland-Pfalz?

Was das Sortiment betrifft, hat die Biokaiser*in mit zehn Produkten, die es exklusiv nur dort zu kaufen gibt, auch einige Neuheiten zu bieten. Hierdurch würde unter anderem die vegane Vielfalt gestärkt werden. "Exklusiv für diesen Laden gibt es neben einer neuen Brotsorte aus dem Steinofen und tollen Pausen-Snacks auch unsere Wirbel und Cruffins in den verschiedensten Geschmacksrichtungen", so Fischer zu den neuen Produkten.

Aktuell ist die Biokaiser*in-Filiale in der hessischen Hauptstadt die einzige ihrer Art. "Es gibt zur Zeit keine konkreten Pläne wo und wie weitere Biokaiser*in- Läden eröffnet werden, generell ist das aber denkbar", sagt die Unternehmenssprecherin mit Blick in die Zukunft.

Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass es Biokaiser*in-Filialen auch in Rheinland-Pfalz eröffnet werden. "Bisherige Biokaiser-Filialen werden nicht in Biokaiser*in Filialen umgebaut", so Fischer. Hier sind also keine Änderungen zu erwarten.