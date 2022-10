Maskenpflicht beim Einkaufen: Kehrt die Vorschrift im Supermarkt zurück?

Kehrt die Maskenpflicht beim Einkaufen zurück? Derzeit gilt die Corona-Regel zwar unter anderem im ÖPNV, in Arztpraxen und vulnerablen Einrichtungen wie Kliniken, Kunden in Supermärkten und im Einzelhandel können aber noch darauf verzichten. Karl Lauterbach plädiert bereits dafür, die Vorschrift auch für Innenräume wieder einzuführen. Doch was sagen die Supermärkte selbst dazu?

Maske beim Einkaufen nötig? Lauterbach hat klare Meinung

Die steigende Corona-Inzidenz nach dem Oktoberfest nahm der Bundesgesundheitsminister als Anlass zu einem Appell auf Twitter: "Hier ist kein Platz für Schadenfreude. Aber das Oktoberfest erinnert uns: Schreien und rufen im Innenraum maximiert Aerosolübertragung von Corona. Im Winter wird das ein großes Problem werden. Ich rechne fest damit, dass wir an der Maskenpflicht im Innenraum nicht vorbeikommen."

Die einzelnen Bundesländer sollten seiner Ansicht nach diese Option des Infektionsschutzgesetzes nutzen. Erste Länder erwägen bereits solche Verschärfungen. "Die Welle, die sich aufbaut, die wird ja nicht alleine enden. Da muss man reagieren", sagte der SPD-Politiker im Interview mit dem ARD-Morgenmagazin.

Doch mit dieser Forderung ist er nicht alleine: Auch Susanne Johna, Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, fordert eine Rückkehr der Maskenpflicht. "Überall dort, wo die Inzidenzen jetzt durch die Decke gehen, müssen die Länder mit einer FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen reagieren", sagte Johna den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Virologe Hendrik Streeck warnte jedoch davor, dass eine Maskenpflicht kein "Allheilmittel" gegen Corona sei.

Was bedeutet das also für Supermärkte und Discounter? Aldi, Rewe, Edeka und die Schwarz-Gruppe, dazu gehören Lidl und Kaufland, sagen: Sie wollen sich an den Corona-Regeln orientieren, die in den jeweiligen Bundesländern gelten, erklärten die Märkte auf Nachfrage von Ruhr24.

Für Kunden in Bayern heißt das: Erst einmal keine Maskenpflicht, außer die Landesregierung rund um Markus Söder (CSU) sollte die Regel verschärfen. Neben einer Maskenpflicht wären dann auch kürzere Öffnungszeiten möglich. Aldi sei beispielsweise darauf vorbereitet, "diverse Maßnahmen kurzfristig umzusetzen".

In diesen Bereichen gilt die Maskenpflicht aktuell:

ÖPNV: Fahrgäste ab sechs Jahren müssen eine medizinische Maske tragen

Fahrgäste ab sechs Jahren müssen eine medizinische Maske tragen Fernverkehr: Fahrgäste ab sechs Jahren müssen eine medizinische Maske und Personen ab 14 Jahren eine FFP2-Maske tragen

Fahrgäste ab sechs Jahren müssen eine medizinische Maske und Personen ab 14 Jahren eine FFP2-Maske tragen Vulnerable Einrichtungen: FFP2-Maskenpflicht gilt ab dem 6. Lebensjahr in Arztpraxen, Krankenhäusern, Tageskliniken, bei Rettungsdiensten, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und für ambulantes Operieren, bei Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in Dialyseeinrichtungen, Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünften sowie in Seniorenheimen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen

