Für Meteorologen ist heute (1. September 2022) der Start in den Herbst. Und doch geht es laut dem Wetterexperten Dominic Jung erst einmal sommerlich warm weiter. Sonntag und Montag seien im Westen der Bundesrepublik sogar bis zu 30 Grad drin, möglicherweise auch etwas mehr. Der Samstag sei für den Südwesten rund um das Saarland, Rheinland- Pfalz, Hessen und teilweise auch Nordrhein-Westfalen wieder ein Tag mit Regenhoffnung.

"Mittel- und längerfristig ist aber kein Ende der Dürre in Sicht", so Jung. "Wir stecken meist im hohen Luftdruck fest und das wahrscheinlich den gesamten September und auch noch den Oktober über. Es riecht nach einem schönen Altweibersommer und einem goldenen Oktober", so seine Prognose. Auch zum Oktoberfest in München könnte das Wetter laut dem Meteorologen in diesem Jahr sehr freundlich, trocken und mehrheitlich auch sonnig ausfallen.

Verlängerter Sommer, ausgetrocknete Laubbäume: So verrückt spielt die Natur wegen der Hitze

Für sonniges Wetter seien auch vermehrt ehemalige Tropenstürme, die Kurs auf Europa nähmen, verantwortlich. In den kommenden Tagen bleibe es insgesamt sommerlich, zeitweise und regional auch hochsommerlich warm. Nachts sei es "schon recht frisch, Frost müssen wir aber meist noch nicht fürchten", erklärt Jung. Auch viel Regen sei kaum zu erwarten. Schon jetzt herrscht allerdings in der Natur vielerorts Herbststimmung.

Zahlreiche Laubbäume haben ihre Blätter bereits verfärbt oder abgeworfen, teilte die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) am Donnerstag mit. Zum Teil seien die Blätter auch an den Bäumen verdorrt. Besonders ausgeprägt sei dieses Phänomen in Unterfranken. Aber auch in vielen anderen Gebieten habe der Herbst schon begonnen. Als Grund für dieses verrückte Phänomen, den frühen Herbst, nennt die LWF die Trockenheit. Die Bäume werfen demnach die Blätter schnell ab, um Verdunstung vorzubeugen und nicht zu vertrocknen.

Dabei sei den Bäumen in diesem Jahr oft keine Zeit geblieben, Nährstoffe und Mineralstoffe aus den Blättern aufzunehmen. Die Nährstoffe würden nun im kommenden Jahr fehlen. Einen ähnlich vorgezogenen Herbst gab es laut LWF in den Trockenjahren 2003, 2015 und 2018 bis 2020. Beobachtungen zufolge kommt die Eiche besser mit dem Klimawandel zurecht als Ahorn, Birke, Linde und Buche.