Das wird wohl nichts mit ausgiebigen Herbstspaziergängen und Ausflügen: Das erste Oktoberwochenende steht vor der Tür und fällt dank des Feiertages am 3. Oktober auch noch länger aus als sonst. Doch Meteorologen melden schon jetzt ungemütliches Regenwetter und Gewitter. Sogar der erste Herbststurm des Jahres könnte über Deutschland fegen.

"Es wird richtig stürmisch bei uns", warnt Wetterexperte Dominik Jung und sagt schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen voraus. Unklar sei aber noch, wie stark der Wind in welchen Gebieten wehen werde, gibt wiederum Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zu bedenken.

Wettervorhersage fürs Wochenende: "richtig ungemütlich"

Doch es soll nicht nur ordentlich windig, sondern auch ziemlich nass werden: Das liege laut Jung an den kühlen Luftmassen, die heranziehen. "Am Samstag wird es wirklich richtig ungemütlich: Viele Wolken und immer wieder Regen, mit dem auch richtig viel Wind aufkommt", lautet Dominik Jungs Wochenend-Prognose. Vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es in Süddeutschland stürmen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad. Im Laufe des Tages ziehen von Nordwesten her weitere dicke Regenwolken über die Region, fügt Adrian Leyser an.

Bereits am frühen Samstagmorgen rückt das erste Regenband mit teils kräftigen Schauern, Blitzen und Donner heran. "Da kommt schon viel Wind auf, zum Teil auch die ersten stürmischen Böen", erläutert Jung. Am Nachmittag prasselt dann die zweite "Ladung" herunter.

Selbst in tiefen Lagen können Sturmböen mit bis zu 80 km/h auftreten, in höheren Regionen sogar Orkanböen mit bis zu 120 km/h. Jungs Fazit für den Samstag: "Es wird ziemlich unangenehm werden." Auch der DWD sagt für Samstag wechselhafte Bewölkung, Schauer, kurze Graupelgewitter und Sturmböen voraus.

Trübe Prognose: Regen, Wind und Sturm am 3. Oktober

Doch auch am Sonntag soll das Wetter noch nicht aufheitern, denn es bleibt regnerisch und kühl: "Das war es noch lange nicht mit dem Wind- oder Sturmpotenzial!", betont Jung. Denn am Tag der Deutschen Einheit sieht es ähnlich trüb aus: "Das Wetter scheint sich noch unsicher zu sein, wohin die Reise gehen soll", erklärt der Meteorologe vom Portal Wetter.net. Die bisherigen Prognosen schwanken zwischen Regenschauern und trockenem Wetter plus Sonnenschein.

Anschließend klettern die Temperaturen aber wieder nach oben und erreichen ab Mittwoch bis zu 21 Grad. Der Meteorologe sieht darin schon "einen kleinen Hauch goldenen Oktober" auf uns zukommen. "Das müssen wir aber im Detail noch abwarten."

