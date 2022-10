Noch am vergangenen Sonntag prognostizierte ein Meteorologe des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD) das Ende der sonnigen Spätsommertage für Bayern: "Es wird herbstlich, aber vorerst noch nicht wirklich nass. Doch von Altweibersommer kann nicht mehr die Rede sein", sagte er zu den Aussichten für die kommenden Tage. Doch inzwischen sieht die Prognose anders aus: Der Meteorologe Dominik Jung spricht sogar von einem "Wärmeberg", der auf Deutschland zurollt.

Diese Woche über soll das Wetter noch eher wechselhaft sein. Wie der Wetterochs berichtet, wird am Dienstag eine bei uns liegende Kaltfront durch steigenden Luftdruck aufgelöst. Regen fällt deswegen tagsüber zwar nicht mehr, aber die Wolkendecke lockert sich dennoch nur zögerlich auf. Die Sonne lässt sich am ehesten in Nähe des Mains blicken. Temperaturen bis maximal 16 Grad sind möglich. Obwohl es in den Nächten schon sehr kühl werden soll - zwischen 8 und 3 Grad - soll es noch keinen Bodenfrost geben.

Bis zu 25 Grad? Wetterexperte prognostiziert "Wärmeberg"

Deutlich freundlicher sieht es zur Wochenmitte aus: Die Sonne scheint am Mittwoch häufiger, auch wenn die Wolken nicht ganz verschwinden. Zudem wird es leicht windig. Die Höchsttemperaturen klettern wieder auf 17 bis 18 Grad. Am Donnerstag fällt der Luftdruck und bilden sich wieder mehr Wolken. Auch sind lokale Regenschauer möglich. Die Höchsttemperaturen sollen erneut bei etwa 18 Grad liegen.

Am Freitag überqueren uns die Ausläufer eines Sturmtiefs mit Kern bei Schottland. Sie bringen Regen, einen in Böen starken Südwestwind und Temperaturen von 10 bis 14 Grad. Am Samstag und Sonntag verstärkt sich mit auffrischenden Südwestwinden die Zufuhr warmer Luft.

Ab dann prognostizieren Experten eine heftige Temperatursteigerung. Zu Beginn des Wochenendes soll es zwar noch bewölkt sein und es kann auch noch regnen, bevor am Sonntag die Sonne herauskommt. Die Temperaturen steigen dann auf 16 bis 21 Grad. Das Hoch erstreckt sich dann bis in die kommende Woche hinein und lässt die Temperaturen laut Prognose noch weiter ansteigen.

Bei Sonnenschein können Temperaturen von bis zu 25-26 Grad erreicht werden. Die Experten sind von den hohen Werten überrascht: Dominik Jung spricht von einem "Wärmeberg", der "auf Deutschland zurollt. "Das sind Werte wie zum Sommeranfang", steht in seiner Wettermitteilung. Selbst in etwa 1500 m Höhe soll es bis zu 17 Grad warm werden. Da sei es natürlich klar, dass das mit einem frühen Wintereinbruch in diesem Oktober kaum noch etwas werden wird. Besonders kurios: Die extrem warme Wetterlage könne - mit kleinen Schwankungen - fast bis zum Monatsende anhalten, so der Meteorologe. Was, wie er hinzufügt, bei der aktuellen Energiekrise "allerdings nicht so wirklich ungelegen" komme.