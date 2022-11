Der Herbst ist noch nicht einmal vorüber, da häufen sich schon die Spekulationen um den ersten Schneefall und Prognosen zu neuen Kälterekorden werden aufgestellt. Laut dem Meteorologen Dominik Jung sollen tatsächlich schon am kommenden Wochenende die "ersten Schneeflocken der neuen Wintersaison" vom Himmel rieseln. Aber wie sicher ist diese Vorhersage? Selbst der Experte hat noch seine Zweifel.

Vor dem Schnee strömt am Dienstag (15. November 2022) erst noch sehr warme Luft nach Deutschland. Die Temperaturen klettern dabei bis auf 14 Grad. Danach wird der Rest der Woche aber schon etwas ungemütlicher, mit vielen Wolken, Hochnebel, Dunst, Regen und regionalem Bodenfrost. "Am Donnerstag kommen die ersten kühlen Luftmassen so richtig in Wallung", sagt Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. "Da müssen wir die Heizung schon ordentlich aufdrehen."

Wetterprognose: Schnee und starker Regen am Wochenende möglich

Während es im Norden Deutschlands deutlich abkühlt, bleibt es im Süden weiterhin wärmer. An dieser "krassen Luftmassengrenze" könne dann heftiger Regen fallen, so der Meteorologe. Am Freitag reiche es im Nordosten wohl für Schneeregen und auch das Wochenende biete weiter "Schneefallpotenzial". Aber: "Liegen bleibt da nicht wirklich was." Auf der Wetterkarte sehe das Schneefallgebiet laut Jung wie "eine ganz dünne und schmale Schneewurst" aus.

Die Prognosen des NOAA-Wettermodells sind da aber zurückhaltender und kündigen lediglich "ein paar nasse Flocken" an. "Es wird jedenfalls sehr spannend werden!", meint Dominik Jung. "Tatsächlich kann es bei einer solchen Wetterlage zu Überraschungen kommen. Glatte Straßen und weiße Wiesen und Felder wären möglich."

Im Süden des Landes bleibe es aber eher mild und regnerisch. Bisher falle der November generell deutlich zu warm aus – ein Trend, der sich laut dem Wetterexperten im Dezember wohl fortsetze. "Das wäre ein rekordwarmer Monat, der da möglich ist", prophezeit Dominik Jung für das Jahresende. Was kräftige Regen- und Schneefälle angeht, sehe es aber "eher mau" aus. Im Gegenteil: In ganz Südwesteuropa werde der Dezember wohl eher zu trocken ausfallen.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen:

Mittwoch (16. November): 7 bis 14 Grad, abwechselnd Wolken, Regenschauer und Sonnenschein

(16. November): 7 bis 14 Grad, abwechselnd Wolken, Regenschauer und Sonnenschein Donnerstag (17. November): 4 bis 15 Grad, weiterhin warm mit vereinzelten Schauern

(17. November): 4 bis 15 Grad, weiterhin warm mit vereinzelten Schauern Freitag (18. November): 2 bis 13 Grad, im Nordosten Schnee bzw. Schneeregen möglich, ansonsten eher Regenschauer

(18. November): 2 bis 13 Grad, im Nordosten Schnee bzw. Schneeregen möglich, ansonsten eher Regenschauer Samstag (19. November): 1 bis 12 Grad, weiterhin Schnee im Nordosten, im Südwesten milde Temperaturen

(19. November): 1 bis 12 Grad, weiterhin Schnee im Nordosten, im Südwesten milde Temperaturen Sonntag (20. November): 0 bis 9 Grad, weiterhin starke regionale Unterschiede mit Schnee und Regen

(20. November): 0 bis 9 Grad, weiterhin starke regionale Unterschiede mit Schnee und Regen Montag (21. November): 0 bis 10 Grad, durchwachsene Wetterlage mit Sonne, Wolken und Regenschauern

(21. November): 0 bis 10 Grad, durchwachsene Wetterlage mit Sonne, Wolken und Regenschauern Dienstag (22. November): 0 bis 9 Grad, abwechselnd Sonne, Wolken und Regen

