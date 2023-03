Müssen wir dieses Jahr die Ostereier im Schnee suchen? Ausgeschlossen ist das nicht. Und wenn man den alten Bauernregeln Glauben schenken mag, dann ist Schnee zum Osterfest in diesem Jahr gar nicht einmal so unwahrscheinlich.

Ostern fällt im Jahr 2023 auf das zweite Wochenende im April. Ostersonntag, der höchste christliche Feiertag im Kirchenjahr, ist demnach am 9. April und Ostermontag am 10. April. Der Zeitpunkt des Osterfestes richtet sich jedes Jahr nach dem Vollmondkalender, hat also entgegen Feiertagen wie Weihnachten kein festes Datum. Da auch der Karfreitag (7. April 2023) ein gesetzlicher Feiertag ist, können sich viele Deutsche wieder auf ein extra-langes Wochenende freuen. Und was wäre da schöner als blauer Himmel, frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein?

Wie wird das Wetter zu Ostern 2023 - was sagen die Bauernregeln vorher?

Vertrauen wir auf die Bauernregeln, die das Wetter nicht aus meteorologischer Sicht voraussagen, sondern sich auf langjährige Beobachtungen stützen, können wir uns den Wunsch nach Frühlingswetter wohl eher abschminken. Nach Definition des Deutschen Wetterdienstes (DWD) basieren Bauernregeln "teilweise auf langjährigen Wetterbeobachtungen und haben damit oft einen wahren Kern". Sie sind laut DWD nicht so zuverlässig für offizielle Wettervorhersagen, allerdings könne ein erster Wetter-Trend mithilfe von Bauernregeln durchaus abgeschätzt werden.

Doch welche Bauernregeln gibt es und welche Prognose geben sie für das Osterwetter?

"Ist es grün zur Weihnachtsfeier, fällt oft der Schnee auf die Ostereier."

"Grüne Weihnachten, weiße Ostern."

"Weihnachten im Klee - Ostern im Schnee."

All diese Bauernregeln haben eine Gemeinsamkeit und deuten auf Schnee zu Ostern hin. Denn Weihnachten 2022 war vielerorts sehr mild. Auf weiße Weihnachten hofften viele im vergangenen Jahr vergeblich.

Weitere Bauernregeln, die einen Hinweis auf das Wetter zu Ostern liefern könnten:

"Ist der Februar sehr warm, friert man Ostern in den Darm."

"Heilige Dreikönig sonnig und still, der Winter vor Ostern nicht weichen will."

"Lichtmeß im Klee, Ostern im Schnee."

Bei diesen Bauernregeln spielt das Wetter Anfang Januar bzw. im Februar die ausschlaggebende Rolle für das Wetter zu Ostern. Und wieder könnte dies bedeuten, dass wir an Ostern mit Schnee rechnen müssen. Denn: Der Februar 2023 war Meteorologen zufolge zu warm. "Das Deutschlandmittel der Lufttemperatur betrug im Februar 3,2 °C und lag damit 2,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990", teilte der DWD Ende Februar zusammenfassend mit.

Weitere Hinweise auf das Wetter zu Ostern - Eiersuche im Schnee?

Auch abseits der bereits genannten Bauernregeln finden sich Hinweise darauf, dass es zu Ostern tatsächlich noch einmal frostig werden könnte. Den Spruch "Der April macht, was er will", der ebenfalls eine bekannte Bauernregel ist, haben wohl die meisten schon einmal gehört. Dass es im April vom einen auf den anderen Tag zunächst sonnig und warm und dann frostig mit Schneeregen ist, kennen vielen vielleicht aus ihren eigenen Beobachtungen.

Auch der 100-jährige Kalender sagt für die Zeit zwischen dem 1. und 16. April im Marsjahr 2023: "Es bricht nochmals eine frostig kalte Zeit an".

Selbst wenn die Bauernregeln heutzutage durch den Klimawandel nicht mehr ganz so zuverlässig sind, ist die Schneewahrscheinlichkeit zu Ostern nicht ausgeschlossen. Von Schneefalls bis fast schon sommerlich warm könnte auch in diesem Jahr wieder alles möglich sein zum Osterfest.

Was sagen Meteorologen - erste Prognosen

Erste meteorologische Wettermodelle zeigen schon jetzt: Der April wird zu warm vorhergesagt. Berechnungen des NOAA-Modells zufolge liegt die Abweichung ein bis zwei Grad über dem Soll, wie wetter.com berichtet. Das europäische Wettermodell ECMWF zeigt bei den Temperaturen ebenfalls eine positive Abweichung. "Frühlingshafte Werte sind in der Karwoche also wahrscheinlicher als Winterwetter", heißt es weiter. Was den Niederschlag angeht, werden in der Karwoche in Deutschland durchschnittliche Werte prognostiziert. "Trockene und auch recht sonniges Wetter könnte sich mit einzelnen Schauern abwechseln", teilt wetter.com mit.

Das Wetter-Portal gibt zudem noch einen wichtigen Tipp für alle Autofahrer mit: "Selbst wenn kein Eis oder Schnee vorhersagt ist: Liegen die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad, sind Winterreifen den Sommerreifen vorzuziehen." Damit wird auf die Regel "Von O bis O" beim Reifenwechsel angespielt.