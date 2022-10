Der Oktober ist ungewöhnlich warm und es wird wohl noch ein wenig wärmer. Meteorolog*innen sagen ein Finale voraus, das uns ein verschwitztes Halloween bescheren könnte. Damit hätte der Oktober die unrühmliche Chance, als wärmster Oktober seit Aufzeichnung der Wetterdaten 1881 in die Geschichte einzugehen.

Tiefdruckgebiete über Frankreich schaufeln seit Wochen warme Luft aus Südeuropa zu uns. Das könnte am kommenden Wochenende zu Temperaturen von "unglaublichen" 27 Grad in der Spitze führen, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Sommer im Oktober sozusagen.

Wetter Ende Oktober: Teilweise sonnig und vor allem warm

Derzeit liegt der Oktober 2022 gemeinsam mit dem Oktober 2006 auf Platz 2 der wärmsten Oktober seit 1881. Wenn es so weitergeht, wird der diesjährige Oktober aber definitiv auf Platz 1 landen. Neben hohen Tageswerten lassen auch die recht hohen Temperaturen bei Nacht die Mittelwerte in die Höhe schnellen, so Dominik Jung.

Er sagt für den Rest des Oktobers hohe Temperaturen um die 20 Grad voraus - mit den Spitzenwerten im Westen und Südwesten. Den Höhepunkt wird dabei der Samstag, 29.10.2022, bilden. Das Wochenende vor Halloween bietet dann sommerliche Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht sogar von bis zu 28 Grad im Südwesten Deutschlands, sonst von 19 bis 25 Grad.

Sonnig wird es dabei aber nur bedingt. Teilweise bleibt es je nach Lage neblig trüb und es kann zu vereinzelten Schauern kommen. Dabei ist es im Süden Deutschlands tendenziell sonniger. Insgesamt ist mit wenig Niederschlägen zu rechnen.

Warmer Oktober: Historische Höchstwerte

Die Wärme könnte auch im November weiter anhalten, so Dominik Jung. Er erwartet, dass auch dieser Monat wärmer wird als in den letzten Jahrzehnten.

Rund 2 Grad wärmer, so schreibt Jung, soll es werden, im Vergleich mit den Jahren 1991 bis 2020. Und dabei war es in diesem Zeitraum schon sehr warm.

Mit Blick auf das Klima also eher beunruhigende Zahlen, in der aktuellen Heizperiode dürften sich jedoch viele Menschen erleichtert sehen. Hohe Temperaturen heißen auch geringere Heizkosten. Wenn es draußen warm ist, schont das die Gasreserven und den Geldbeutel, wenn die Heizung aus bleibt.

Warum ist es fast im gesamten Oktober so warm?

Grund für die hohen Temperaturen seit Beginn des Monats ist ein Jetstream. So wird das Starkwindband in etwa neun Kilometern Höhe genannt, das sich in Wellen rund um den Globus zieht. Aktuell bewegt sich der Jetstream kaum von der Stelle. Dadurch wird ein über dem Atlantik liegendes Tief stabilisiert, da sich durchgehend kalte Luft aus der Region um Island auf den Atlantik ergießt. Das Tief schaufelt daher seit Wochen warme Luft von Südeuropa zu uns.

Aus diesem Grund ist es nicht nur in Deutschland so warm. Auch in anderen europäischen Ländern ist es durchgehend zu warm. In Spanien und Frankreich wurden in den vergangenen Tagen sogar Temperaturen bis 35 Grad erreicht und damit Erinnerungen an die Hitzewelle im Sommer wieder wach.

Auch in der Schweiz und Österreich werden historische Wärmerekorde gemeldet. In Österreich ist der aktuelle Monat einer der wärmsten der vergangenen 250 Jahre.

