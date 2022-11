Wettervorhersage: Erster Schnee fällt noch kurz vor dem Wochenende

Erster fällt noch kurz vor dem Wochenende Luftmassengrenze löst Temperatur-Wirrwarr in Deutschland aus

löst Temperatur-Wirrwarr in Deutschland aus Vorsicht: "Schneewurst" hält noch glatte Überraschungen bereit

Überraschungen bereit Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Hier geht's zur Acht-Tage-Übersicht!

So spannend wie in dieser Woche war die aktuelle Wetterlage für Meteorologen schon lange nicht mehr: Eine Luftmassengrenze spaltet Deutschland in den kommenden Tagen nämlich in zwei Teile. Fakt ist: Die ersten Schneeflocken der Saison werden vom Himmel rieseln. Aber welche Gebiete erleben den Wintereinbruch zuerst? Wetterexperte Dominik Jung liefert eine Prognose und zugleich eine Warnung an Autofahrer.

Wettervorhersage: Hoch und Tief konkurrieren miteinander

Spätestens am Freitag und in der Nacht auf Samstag (19. November 2022) soll es so weit sein: Der erste Schnee fällt. "Das ist kaum strittig. Aber wie viel da liegen bleibt, da gibt es immer noch große Unterschiede", erklärt Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. Zwei Kontrahenten treffen direkt über Deutschland aufeinander: Hoch "Erik" bringt Kaltluft aus Nordosteuropa, während mit dem Tief "Regina" milde Luftmassen aus Südwesteuropa anrücken.

Die Woche begann zwar noch mit Sonnenschein, doch die kommenden Tage sollen ungemütlicher werden: "Das ist eine heftige Wetterwende!", betont Dominik Jung. Viele Wolken, Hochnebel, Dunst, Regen und regionaler Bodenfrost stehen uns nun bevor. "Am Donnerstag kommen die ersten kühlen Luftmassen so richtig in Wallung. Da müssen wir die Heizung schon ordentlich aufdrehen."

Eine Frage ist aber immer noch offen: Wo genau liegt die "krasse Luftmassengrenze" und wo könnte sie Schnee bringen? Die bisherigen Vorhersagen der Wettermodelle waren dabei nicht besonders spezifisch. "Irgendwo quer über Deutschland", nennt Dominik Jung als Orientierungshilfe. "Die meisten Modelle setzen den Schneeschwerpunkt in die Landesmitte, die Regionen rund um die Mittelgebirge. In den Hochlagen könnte es sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee geben, vielleicht noch mehr." Auch das Fichtelgebirge könnte etwas abbekommen.

Am Freitag reiche es im Nordosten wohl für Schneeregen und auch das Wochenende biete weiter "Schneefallpotenzial". Aber: "Liegen bleibt da nicht wirklich was." Auf der Wetterkarte sehe das Schneefallgebiet laut Jung wie "eine ganz dünne und schmale Schneewurst" aus. Die Prognosen des NOAA-Wettermodells sind da aber zurückhaltender und kündigen lediglich "ein paar nasse Flocken" an. "Es wird jedenfalls sehr spannend werden!", meint Dominik Jung.

Amazon-Tipp: Samt-Heizdecke mit Taschen für Hände und Füße

"Tatsächlich kann es bei einer solchen Wetterlage zu Überraschungen kommen. Glatte Straßen und weiße Wiesen und Felder wären möglich." Vor allem in der Nacht und ab einer Höhe von 300 Metern könne es "erhebliche Straßenglätte" geben. Die unbeständige "Grenzwetterlage" bleibe uns auch am Wochenende erhalten. Aber: "Im Süden merkt man vom Wintereinbruch erstmal relativ wenig", gibt der Meteorologe Entwarnung.

Bisher falle der November generell deutlich zu warm aus – ein Trend, der sich laut dem Wetterexperten im Dezember wohl fortsetze. "Das wäre ein rekordwarmer Monat, der da möglich ist", prophezeit Dominik Jung für das Jahresende. Was kräftige Regen- und Schneefälle angeht, sehe es aber "eher mau" aus. Im Gegenteil: In ganz Südwesteuropa werde der Dezember wohl eher zu trocken ausfallen.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen:

Donnerstag (17. November): 4 bis 15 Grad, bewölkt und regnerisch

(17. November): 4 bis 15 Grad, bewölkt und regnerisch Freitag (18. November): 1 bis 12 Grad, im Nordosten Schnee bzw. Schneeregen möglich, ansonsten eher Regenschauer

(18. November): 1 bis 12 Grad, im Nordosten Schnee bzw. Schneeregen möglich, ansonsten eher Regenschauer Samstag (19. November): 1 bis 8 Grad, weiterhin Schnee und Kälte im Nordosten, im Südwesten mildere Temperaturen

(19. November): 1 bis 8 Grad, weiterhin Schnee und Kälte im Nordosten, im Südwesten mildere Temperaturen Sonntag (20. November): 0 bis 8 Grad, weiterhin starke regionale Unterschiede mit Schnee und Regen

(20. November): 0 bis 8 Grad, weiterhin starke regionale Unterschiede mit Schnee und Regen Montag (21. November): 5 bis 10 Grad, durchwachsene Wetterlage mit Sonne, Wolken und Regenschauern

(21. November): 5 bis 10 Grad, durchwachsene Wetterlage mit Sonne, Wolken und Regenschauern Dienstag (22. November): 4 bis 8 Grad, abwechselnd Sonne, Wolken und Regen

(22. November): 4 bis 8 Grad, abwechselnd Sonne, Wolken und Regen Mittwoch (23. November): 6 bis 10 Grad, weiterhin Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern

(23. November): 6 bis 10 Grad, weiterhin Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern Donnerstag (24. November): 7 bis 12 Grad, abwechselnd sonnig, bewölkt und regnerisch

Auch interessant: Endlich wieder weiße Weihnachten? Wetter-Phänomen könnte Hoffnungen zerstören