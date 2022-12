Die neue Woche beginnt in Deutschland mit typischem Winterwetter und eisigen Temperaturen. In den frühen Morgenstunden am Montag (12. Dezember 2022) zeigte das Thermometer etwa in Hannover minus 8 Grad, in Bremen minus 6 Grad und in Passau minus 5 Grad an. Regional, am ehesten in Süddeutschland, könne es bei geringer Bewölkung über Schnee strengen Frost geben, hatten die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach vorhergesagt. Eine Ausnahme seien die Küsten mit Temperaturen um 0 Grad.

"Kalt ist es geworden. Und kalt wird es auch noch einige Zeit bleiben", teilte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch am Sonntag mit. Mit einer nördlichen bis nordöstlichen Strömung sei polare Kaltluft nach Deutschland geflossen, die uns in der neuen Woche erhalten bleibe. Ein "Hauch von Milderung" zeichne sich frühestens Mitte der Woche ab, so Dietzsch.

Wettervorhersage

Mit Spannung blicken die Meteorologen auf den Mittwoch. Eisregen könnte dann manche Regionen treffen. Mit einem durchziehenden Randtief komme es in der südlichen Hälfte Deutschlands verbreitet zu Niederschlägen, erklärte Dietzsch. Demnach fallen zwar die Niederschläge meist als Schnee - wohl vor allem zwischen Donau und Thüringen und Sachsen. "Südlich davon gehen die Niederschläge in Regen über. Das könnte bei der frostigen Vorgeschichte für größere Probleme in Form von Eisregen sorgen."

Selbst unwetterartige Zustände durch Glatteis vor allem vom Allgäu bis ins südliche Oberbayern seien nicht auszuschließen, berichtete Dietzsch am Sonntag. Für genauere Angaben sei es aber noch zu früh.

Wetterexperte Dominik Jung hat sich dagegen bereits festgelegt. Er gab am Montag, 12. Dezember 2022, auf dem Portal wetter.net eine "Unwetterwarnung vor Eisregen" aus. Seiner Prognose zufolge ziehen ab Dienstagabend im Südwesten von Baden-Württemberg Schneefälle auf. Auf den Straßen werde es sehr glatt. Der Schneefall breite sich bis Mittwochmorgen bis ins südliche Rheinland-Pfalz und nach Hessen aus, teilweise sogar bis ins Rhein-Main-Gebiet und ins Saarland. "Die exakte Ausdehnung ist noch nicht ganz klar", erklärt Jung.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich - Temperaturen "eine Hausnummer"

Winterlich ist auch Jungs Schnee-Vorhersage: Es gebe am Mittwoch fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, im Mittelgebirge sogar bis zu 15 Zentimetern. Dieser gehe am Rhein zeitweise in Eisregen über. In den betroffenen Gebieten sei regional mit starken Verkehrsbehinderungen am Mittwochmorgen zu rechnen, auf den Straßen bestehe Gefahr durch Schnee und Glatteis. Der Rat des Diplom-Meteorologen: "Bitte unbedingt mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit einplanen."

Amazon-Tipp: Samt-Heizdecke mit Taschen für Hände und Füße

Laut Dominik Jung sei es am Montagmorgen (12. Dezember) ungewöhnlich kalt gewesen: In Oberstdorf im Allgäu seien minus 18 Grad gemessen worden, direkt über dem Erdboden waren es auf der Schwäbischen Alb sogar bis zu minus 22 Grad. "Das ist schon eine Hausnummer für die erste Dezemberhälfte. Normalerweise treten solche Temperaturen erst Mitte Januar bis Mitte Februar, im Hochwinter, auf", so die Einschätzung des Wetterexperten.

Die Kälte bleibe auch mindestens bis zum 4. Advent erhalten, blickt Jung voraus. Doch danach könnte es deutlich wärmer werden. Genau in der Woche vor Heiligabend komme nach aktuellem Stand die große Milderung nach Deutschland - das berühmte Weihnachtstauwetter scheine pünktlich zu den Festtagen einzutreffen. Dabei könne es zwischen dem 4. Advent und Heiligabend sogar zeitweise sehr windig bis stürmisch werden, immer wieder falle bis in die Hochlagen Regen.

Große Milderung zeichnet sich ab: Zeichen stehen auf "grüne Weihnachten"

Nach den aktuellen Prognosen (Stand Montagmorgen, 12. Dezember, "ist es wohl auch für weiße Weihnachten deutlich zu warm", erklärt Wetterexperte Jung. Vielleicht werde es aber ab Heiligabend wieder etwas kälter. Das sei immer noch im Bereich des Möglichen, allerdings recht unsicher. "Aktuell stehen die Zeichen nach den Wetterdaten auf grüne Weihnachten - und das bis in die Hochlagen der Mittelgebirge", glaubt Dominik Jung.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen laut Dominik Jung:

Dienstag, 13. Dezember : minus 5 bis plus 2 Grad, Mix aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein, zum Abend im Südwesten Schneefall

: minus 5 bis plus 2 Grad, Mix aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein, zum Abend im Südwesten Mittwoch, 14. Dezember : minus 3 bis plus 7 Grad, höchste Werte rund um den Oberrhein, sonst kalt und im Übergang zwischen warm und kalt: Eisregen und Schneefall

: minus 3 bis plus 7 Grad, höchste Werte rund um den Oberrhein, sonst kalt und im Übergang zwischen warm und kalt: und Donnerstag, 15. Dezember : minus 3 bis plus 3 Grad, über der Mitte Deutschlands noch Schnee oder Eisregen, sonst meist trocken, etwas Sonnenschein

: minus 3 bis plus 3 Grad, über der Mitte Deutschlands noch Schnee oder Eisregen, sonst meist trocken, etwas Sonnenschein Freitag, 16. Dezember : minus 2 bis plus 3 Grad, im Süden Schneefall, sonst trocken, etwas Sonnenschein

: minus 2 bis plus 3 Grad, im Süden Schneefall, sonst trocken, etwas Sonnenschein Samstag, 17. Dezember : minus 3 bis plus 3 Grad, Mix aus vielen Wolken, etwas Sonnenschein, lokalen Schneeschauern

: minus 3 bis plus 3 Grad, Mix aus vielen Wolken, etwas Sonnenschein, lokalen Schneeschauern Sonntag, 18. Dezember (4. Advent) : minus 3 bis plus 2 Grad, meist trocken, viele Wolken, kaum Schnee, aber auch kaum Sonnenschein

: minus 3 bis plus 2 Grad, meist trocken, viele Wolken, kaum Schnee, aber auch kaum Sonnenschein Montag, 19. Dezember : 2 bis 9 Grad, deutlich milder und windiger , aus Westen viele Wolken und Regen, anfangs gefrierender Regen, Wetterumstellung

: 2 bis 9 Grad, deutlich und , aus Westen viele Wolken und Regen, anfangs gefrierender Regen, Dienstag, 20. Dezember: Stellenweise zweistellige Höchstwerte in Deutschland

Wintersport-Fans freuen sich

Wer die Kälte nicht scheut, konnte am dritten Adventswochenende die erfreulichen Seiten des Winterwetters genießen. Nicht nur in den Alpen, sondern auch in einigen Mittelgebirgen waren Wintersport-Fans unterwegs.

So wurde am Sonnenberg im Oberharz der erste von vier Liften geöffnet. "Wir waren überrascht, wie viele Leute das Angebot jetzt schon angenommen haben und sind sehr zufrieden", sagte Betreiber Oliver Schmidt. Im Thüringer Wald wurden derweil erstmals in dieser Saison Langlaufloipen gespurt. Auch Rodler, Spaziergänger und Eisbader nutzten vielerorts das winterliche Wetter.

mit Material von dpa

Mehr zum Thema: