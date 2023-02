Der Start in die letzte volle Februar-Woche hat die Menschen vielerorts ordentlich in Frühlings-Stimmung versetzt. Bei Temperaturen um 15 bis 16 Grad am Tag und viel Sonnenschein und blauem Himmel hatten auch die Narren am Rosenmontag (20. Februar 2023) doppelt Grund zum Feiern.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung teilt am Dienstag (21. Februar 2023) mit, dass der Februar 2023 zum aktuellen Zeitpunkt rund drei Grad wärmer sei als das langjährige Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. "Diese Abweichung wird heute und morgen weiter anwachsen", heißt es in Jungs Vorhersage vom Dienstag.

Kommt noch einmal der Winter zurück?

Zum Wochenende soll es dann jedoch noch einmal etwas abkühlen. "Doch so richtig eisig kalt will es im Februar wohl eher nicht mehr werden", erklärt Jung. Graupel- und Schneeregenschauer seien aber auch bis in tiefere Lagen möglich. Die "ominöse Polarkälte", die laut Jung seit Wochen von anderen Wetterexperten prognostiziert wurden und durch die Schlagzeilen geisterten, soll aber nicht mehr kommen. Auch nicht Anfang März.

Dominik Jung sieht für den Beginn des neuen Monats sogar den "nächsten Wärmeberg" auf Deutschland zukommen. "Das ganze Gerede über gestörter Polarwirbel und/oder Major Warming ist nicht mehr als heiße Luft", kann sich Jung einen Seitenhieb auf andere Experten offenbar nicht verkneifen. "Letztlich wird hier ein Phänomen aufgebauscht, welches jedes Jahr zum Winterende stattfindet", erklärt Jung. Die Wettermodelle würden keinen Hinweis darauf geben, dass Deutschland erneut von extremer Kälte und Schneemassen betroffen sein könnte.

"Nächste Woche werden sogar wieder deutschlandweit Höchstwerte von über 10 Grad erwartet", heißt es in Jungs Vorhersage weiter. "Ein Märzwinter ist nach aktuellem Stand sehr unwahrscheinlich". Zumindest in den kommenden 14 Tagen werde es wieder deutlich wärmer. Freilich könne es auch im März sowie im April immer noch einmal einzelne kühle Tage geben. "An denen können auch mal Graupel- oder Schneeschauer möglich sein, doch das ist in jedem März oder April möglich", so Jung weiter.

So wird das Wetter laut Dominik Jung in den kommenden Tagen