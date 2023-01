Nach warmen und stürmischen Wochen wird das Wetter nun winterlich. Am Donnerstag (19. Januar 2023) gibt es in der Nordwesthälfte und später auch in der Mitte Deutschlands Schnee und Graupel. In den westlichen Mittelgebirgen kann es bereits längere Zeit schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete.

Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet, dass es "auf den Straßen und Gehwegen weiß und glatt" wird. Am Freitag (20. Januar 2023) gibt es vor allem im Nordwesten, Westen und am Alpenrand gebietsweise weiter Schneeschauer. Was den Neuschnee in Franken angeht, sind sich die unterschiedlichen Wettermodelle uneinig. Entweder wird der sich weiter aufbauende Hochdruck kurz unterbrochen und es fallen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Oder der Luftdruck steigt am Wochenende ohne Unterbrechung an.

Am Wochenende (21. und 22. Januar 2023) kommt dann auch der Rest des Landes in den Genuss von frischem Weiß. Der DWD erwartet dann von Osten ein Schneetief, das "großflächig" für teils kräftige Schneefälle sorgt. Das "dicke Schneefallgebiet" komme laut Jung ab Samstagabend auf uns zu. Da das Wetter von Polen und Tschechien in Richtung Deutschland zieht, soll es in Teilen von Brandenburg und Berlin zuerst weiß werden. In der Nacht auf Sonntag zieht das Schneefallgebiet dann über Hessen und Rheinland-Pfalz hinweg.

"Nur gut, dass ein Sonntag folgt, denn sonst würde im Berufsverkehr verbreitet ein Schneechaos anstehen", kommentiert der Experte. Das war diese Woche schon einmal der Fall, als es am Mittwoch zu einer witterungsbedingten Häufung von Unfällen und Überlastung bei den Winterdiensten gekommen ist. "Inwieweit die Schneefälle in die westlichen Landesteile ankommen und wie viel Neuschnee fällt, kann man noch nicht genau sagen", schränkte Meteorologe Marco Manitta von der Wettervorhersagezentrale ein. Sicher sei, dass es bis Anfang nächster Woche winterlich bleibe "mit den typischen Begleiterscheinungen".

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Freitag: -1 bis +4 Grad, wechselhaft, immer wieder Schneeschauer

Samstag: 0 bis 4 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, abends aus Osten viel Schnee

Sonntag: um 0 Grad, immer wieder Schnee, nur ganz im Norden meist trocken, glatte Straßen

Montag: -2 bis +3 Grad, viele Wolken, Schneeschauer und etwas Sonnenschein

Dienstag: 0 bis 4 Grad, meist bedeckt und trocken

Mittwoch: 0 bis 5 Grad, nasskalt, im Norden etwas Regen oder Schneeregen, sonst ab und zu auch mal Sonne und etwas Schnee

"Die Heizkostenspartage sind bis Anfang Februar erstmal vorbei. Nun wird ordentlich Gas und Heizöl verbraucht werden", sagt Jung, da die Temperaturen die 10 Grad Marke im Januar eher selten passieren werden. Durch eine Änderung der Großwetterlage soll es im Zeitraum zwischen Januar und März wohl noch deutlich frostiger werden, als angenommen.

The Weather Channel berichtet, dass der Polarwirbel für gewöhnlich eine Konstante über dem Nordpol darstellt. Jetzt hat ihn das aktuelle La Niña verdrängt, weil das sibirische Hoch derart stark geworden ist. Der Polarwirbel wird nach Europa gedrückt und reicht fast bis nach Deutschland. Das hat zur Folge, dass ein extremer Wintereinbruch droht.

Der Wintereinbruch kommt verzögert: Dann aber richtig

Das passiert aber nicht sofort, sondern mit einer Verzögerung von drei bis sechs Wochen, wie die Experten sagen. Wenn die Kaltluft dann wirklich Europa treffen sollte, könnte es im Februar oder März richtig kalt werden. In Deutschland kann es zu Tiefstwerten von bis zu -20 Grad kommen. "Es droht ein arktischer Winter", so die Experten des Weather Channel. Wetterphänomene dieser Art halten meist eine bis zwei Wochen an.

(mem/mit dpa)