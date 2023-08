In Deutschland herrschen weiter sommerliche Temperaturen. Vorerst sorgt das Hitze-Wetter für durchaus extreme Temperaturen. Gerade in der Nacht bleibt es dann vielerorts extrem schwül. Doch nicht nur in Franken bahnt sich ein radikaler Temperaturwechsel an.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net berichtet am vergangenen Wochenende, 19. und 20. August 2023, von bis zu 36,5 Grad im Südwesten von Deutschland. Die heftigen Tropennächte sind für den Körper eine extreme Belastung - mit Folgen. Aber damit soll schon spätestens in der kommenden Woche Schluss sein.

Ende für den Sommer 2023? So sieht der Wetterumschwung aus

Wie mehrere Wetter-Portale melden, sind für den Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, teils starke Gewitter gemeldet. Die Temperaturen gehen dann stark nach unten. Laut wetteronline.de, ist dann in den meisten Regionen nicht mehr mit über 20 Grad zu rechnen. Wetter-Experte Jung erklärt, dass zum Sonntag landesweit nur noch 15 bis 23 Grad berechnet werden. Ein echter Temperatur-Crash. Dazu Regen, Schauer oder starke Gewitter und Unwetter.

Und auch bei wetter.de stehen die Zeichen auf ein Ende des Sommers. Auch wenn man dort auf die noch vorhandenen Unsicherheiten bei den Prognosen hinweist, hätten die Wettercomputer gerade im Südwesten des Landes noch Temperaturspitzen bis 36 Grad im Rennen, während der Höhepunkt der sommerlichen Temperaturen von der Mitte nordwärts schon in den kommenden Tagen erreicht werden dürfte.

Natürlich gibt es demnach bei den verschiedenen Wettermodellen im längerfristigen Prognosebereich noch unterschiedliche Ansätze. In Summe überwiegen aber die Vorhersagen, die ab dem letzten August-Wochenende durchwachsener Aussichten bescheren.

Hundstage und Herbstbeginn ab dem 1. September 2023

Ganz ähnlich sieht man es auch bei kachelmannwetter.de. Hier heißt es dazu: "Ab der zweiten Wochenhälfte steigt die Gewittergefahr weiter an und es könnte schrittweise ein kräftiges Tief übergreifen. Im weiteren Verlauf wird dann die schwülwarme Luft ostwärts abgedrängt und es könnte sich unter markantem Tiefdruckeinfluss ein unbeständiges und deutlich kühleres nächstes Wochenende mit teils kräftigen Regenfällen einstellen".

Bereits nächste Woche Mittwoch, 30. August 2023, enden die sogenannten Hundstage. Meteorologisch beginnt dann am 1. September der Herbst (Kalendarisch findet der Wechsel gut drei Wochen später statt). Nicht nur für die Fachleute von wetter.de ist dabei eine Tendenz für das kommende Wetter zu erkennen.

Wetter-Aussichten: Was uns im Herbst 2023 erwartet

Bei der experimentellen Langfrist bewerten die maßgeblichen Berechnungen den Start in den Herbst 2023 mit dem September aktuell zu warm, heißt es dazu auf dem Portal. Beim Niederschlag verfolgen die Trends dagegen noch unterschiedliche Ansätze. "Die Langfrist des amerikanischen Wetterdienstes NOAA sieht einen durchschnittlichen bis zu trockenen Verlauf auf Deutschland im September zukommen".

Und Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt: "Auch im September kann es immer nochmal sommerlich warm und sogar heiß werden. Auch der September kann Spitzenwerte um oder über 30 Grad bringen. Den Sommer sollten wir daher noch nicht abschreiben." Seine Aussichten für die kommenden Tage für Deutschland bis zum Ende des Hitze-Sommers:

Montag: 23 bis 35 Grad, drückend schwül und sehr warm, meist Sonnenschein

Dienstag: 24 bis 35 Grad, immer wieder viel Sonne und teilweise schwül

Mittwoch: 27 bis 37 Grad, schweißtreibende Schwüle, viel Sonnenschein, abends einzelne Wärmegewitter im Westen

Donnerstag: 25 bis 35 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, gegen Abend aus Westen Gewitter möglich

Freitag: 23 bis 35 Grad, viel schwüle Luft, dazu immer wieder starke Gewitter und Unwetter

Samstag: 20 bis 31 Grad, Abkühlung, neben Sonnenschein weitere Schauer und Gewitter

Sonntag: 14 bis 23 Grad, durchwachsen und recht frisch, immer wieder Schauer und Gewitter

Vorschaubild: © Pixabay