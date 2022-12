Nach Eisregen, unzähligen Glatteisunfällen in Franken und weihnachtlichem Winterwetter soll es laut dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung bereits ab Mittwoch beim Wetter in Deutschland eine "Kehrtwende von 180 Grad" geben. Er prognostiziert, dass der Winter dann in Deutschland "kaum noch ein Thema" sei. Die aktuelle Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes bestätigt Jungs Aussage.

Der Vorteil an dem plötzlichen Wetterwechsel ist, dass sich die Situation auf den Straßen wieder entspannen dürfte. Der Nachteil: Winterfans müssen ihren Traum von weißen Weihnachten in diesem Jahr wohl begraben. Heiligabend soll nach der aktuellen Prognose eher feucht und ungemütlich werden: Bei viel zu hohen Temperaturen steht uns aller Voraussicht nach ein regnerisches Weihnachtsfest bevor.

Schnee ade: Weihnachtswetter wird durchwachsen statt weiß

Im Südwesten Deutschlands sollen die Höchsttemperaturen ab Freitag laut Prognose des DWD bei bis zu 16 Grad über dem Gefrierpunkt liegen. Das sind laut Dominik Jung Werte, die "eigentlich erst im März" wieder zu erwarten gewesen seien. Der Winter werde laut dem Experten bereits einen Tag vor Heiligabend "komplett verschwunden" sein. Ab Freitag und an Heiligabend selbst könne es dann zusätzlich auch noch stürmisch werden. Dazu kommt immer wieder viel Regen und wenig Sonnenschein.

Aber der Reihe nach - so geht es diese Woche weiter: Nach einem Wochenstart mit Eisregen im Westen und der Mitte Deutschlands sieht es nach einer grauen Vorweihnachtswoche aus. Die Temperaturen steigen vielerorts über die Zehn-Grad-Marke und der Himmel bleibt häufig bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach vorhersagte. So wird vermutlich auch das Wetter an Weihnachten aussehen. Von der Tendenz her bleibe es bei mildem, windigem und regnerischem Wetter, erklärte der DWD am Montag. Genaue Vorhersagen für Weihnachten und die Feiertage seien aber noch nicht möglich.

Am Mittwoch soll es bei zumeist grauem Wetter zeitweise regnen. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 11 Grad an, am Oberrhein sind bis zu 13 Grad möglich, in Südostbayern nur 2 bis 6 Grad. In den Bergen und am Meer werden stürmische Böen erwartet. In der Nacht zum Donnerstag kann es im Südosten erneut glatt werden. In Berglagen und an der Nordsee weht den Meteorologen zufolge weiterhin teils ein stürmischer Wind. Grau und regnerisch geht es am Donnerstag weiter - südlich der Donau können sich die Menschen dagegen auch auf etwas Sonne freuen. Während die Höchstwerte im Nordosten und Südosten bei maximal 6 Grad liegen, sind am Oberrhein sehr milde 15 Grad möglich. Bundesweit wird es windig, im Südwesten werden vereinzelt stürmische Böen erwartet, im höheren Bergland wird es stürmisch.

Das Wetter ab Freitag und an Weihnachten

Nach einer kurzen Regenpause am Freitagvormittag kommt vom Westen und Südwesten teils kräftiger und länger andauernder Regen auf. Wenig Niederschlag wird dagegen in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis zur Uckermark erwartet. Die Temperaturen liegen in der Spitze zwischen 9 und 16 Grad im Südwesten und 5 bis 10 Grad im Nordosten. In höheren Berglagen und im Alpenvorland rechnen die Meteorologen erneut mit Sturmböen.

Für die Weihnachtstage bleibt es laut Deutschem Wetterdienst "bei diesen deutlich zu milden Werten bei windigem und zeitweise nassem Wetter".

Aktuell ist der Monat 2,9 Grad kälter als die Durchschnittstemperatur zur selben Zeit der Jahre 1961 bis 1990. Diese Abweichung werde durch die Wetterwende in den kommenden Tagen aber abgebaut. Auch könnte der Winter laut dem Experten bald wieder zurückkehren - allerdings nicht mehr in diesem Jahr. "Das ist aber alles noch sehr unsicher", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met.