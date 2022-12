Nach Eisregen und weihnachtlichem Winterwetter soll es bereits ab morgen laut dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung beim Wetter in Deutschland eine "Kehrtwende von 180 Grad" geben. Er prognostiziert, dass der Winter dann in Deutschland "kaum noch ein Thema" sei.

Der Vorteil an dem plötzlichen Wetterwechsel ist, dass sich die Situation auf den Straßen wieder entspannt. Der Nachteil: Winterfans müssen ihren Traum auf weiße Weihnachten in diesem Jahr wohl begraben. Dennoch wird der Heiligabend nach der aktuellen Prognose keine "stille Nacht".

Schnee ade: Weihnachtswetter wird durchwachsen statt weiß

Denn im Westen Deutschlands sollen laut Prognose die Höchstwerte sogar bei bis zu 10 oder 11 Grad über dem Gefrierpunkt liegen. So geht es dann auch weiter: Der Winter ist laut Jung bereits einen Tag vor Heiligabend "komplett verschwunden". Ab Freitag und an Heiligabend selbst wird es dann zusätzlich auch noch stürmisch. Teilweise werden sogar schwere Sturmböen bis 100 km/h erwartet. Dazu kommt immer wieder viel Regen und wenig Sonnenschein. In der zweiten Wochenhälfte steigen die Höchstwerte im Westen teilweise bis zu 15 Grad. Das sind laut dem Experten Werte, die "eigentlich erst im März" wieder zu erwarten gewesen seien.

Aktuell ist der Monat 2,9 Grad kälter als die Durchschnittstemperatur zur selben Zeit der Jahre 1961 bis 1990. Diese Abweichung werde durch die Wetterwende in den kommenden Tagen aber abgebaut. Auch könnte der Winter laut dem Experten bald wieder zurückkehren - allerdings nicht mehr im alten Jahr. "Das ist aber alles noch sehr unsicher", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met.