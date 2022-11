Ein warmer Oktober, milder November - und Schnee im Dezember? Momentan können sich das wohl die wenigsten vorstellen. Eine kleine Hoffnung auf weiße Weihnachten gibt es aber. Einer der Faktoren, die diese Hoffnung noch zerstören könnte, ist das Wetter-Phänomen "La Niña".

Dabei handelt es sich um ein bestimmtes Hochdruckgebiet über dem Pazifik, das uns bereits in den vergangenen Wochen spätsommerliche Temperaturen beschert hat. Es taucht im Durchschnitt alle drei bis vier Jahre auf. Das Hoch sorgt dafür, dass kalte Luft nach Nordamerika fließt und dabei immer wieder den Jetstream blockiert. Der Jetstream ist wie ein Luftstrom, der sich um die ganze Erde zieht. Diese Blockade löst wiederum eine Art Wellenbewegung aus, die auch wir zu spüren bekommen. Denn während die Kaltluft über den Atlantik geschoben wird, fließt im Gegenzug warme Luft nach Mitteleuropa.

Weihnachten 2022: Hoffnung auf Schnee? Das hat El Niña damit zu tun

So eine Welle entsteht jedes Mal, wenn sich La Niña aufbaut. Dann dauert es ein paar Tage und die Temperaturen in Deutschland steigen plötzlich wieder. Den Wettermodellen zufolge soll es im November drei solcher Wellen geben. Die erste ist schon Anfang November gestartet, die zweite wird am Freitag (11. November 2022) erwartet. Zum 20. November folgt voraussichtlich die dritte La-Niña-Welle - damit ist es aber noch nicht vorbei. Einige Modelle weisen darauf hin, dass auch die erste Dezember-Hälfte durch La Niña mild bleiben könnte.

Ob es auch in Richtung Weihnachten zu einer Wärme-Welle kommt, wird sich aber erst in den nächsten Wochen zeigen. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember kann La Niña zum Beispiel beeinflussen. Sie verändert den Strahlungshaushalt der Erde und somit auch das Wetter. Auch der Polarwirbel spielt eine wichtige Rolle. Dieser hält die extrem kalte Luft in der Regel über dem Nordpol. Der Polarwirbel kann aber auch gestört werden, zum Beispiel in dem die Luftmassen vom Nordpol weggeschoben oder geteilt werden. Das sorgt auf der Nordhalbkugel für einen heftigen Kälteeinbruch. La Niña kann so eine Störung verursachen. In der Vergangenheit kam es schon öfters zu Kälteausbrüchen in La-Niña-Jahren.

Aber Vorsicht: Kälte heißt nicht automatisch Schnee, dazu braucht es auch Niederschlag. Wie wahrscheinlich ist es, dass beides zusammenfällt? Die Prognosen für November wurde inzwischen deutlich nach oben korrigiert, der Monat bleibt also höchstwahrscheinlich mild. Laut den Wetterexperten von wetter.de könnte es aber zum Monatsende einen Kältesturz geben. Auch das amerikanische Wettermodell GFS (Global Forecast System) rechnet derzeit noch mit bis zu -11 Grad und Schnee bis in die tiefen Lagen zum 25. November.

Schnee-Prognose für Dezember: Das sagen Meteorologen

Da es sich aber um die "letzte Karte" des Modells, also die weiteste Berechnung in die Zukunft, handelt, sei die Vorhersage als "sehr unseriös, sehr unwahrscheinlich" einzuschätzen, so Meteorologe Dominik Jung. Die Ensembleprognose, in der mehrere Wettermodelle zusammengerechnet werden, beweise ebenfalls, "die Karte können wir wieder vergessen". Nur wenige Modelle rechnen mit Minusgraden gegen Ende November, einstellige Temperaturen sind aber möglich. Das könnte aber auch daran liegen, dass in die Berechnungen Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren fließen, erklärt Jung.

Und selbst wenn es zum Temperatursturz kommt, ist eher nicht mit Schnee zu rechnen. Laut wetter.de stellt sich voraussichtlich eine kurze Dauerfrost-Periode bis in die Mittelgebirge ein. In tieferen Lagen wird es lediglich in den Nächten frostig. Niederschlag: Fehlanzeige. "Geht es nach den aktuellen Trends des Amerikanischen Wetterdienstes NOAA, dann wird der November 2022 sehr deutlich zu trocken ausfallen", bestätigt der Meteorologe Björn Alexander. "Hoffnung macht dagegen der Dezember. Hier sieht es nach einem durchschnittlichen Monat aus."

Mit übermäßigen Niederschlägen sei nicht zu rechnen, aber die Abweichungen seien deutlich besser ausgefallen, als bei vorigen Berechnungen, so Alexander. Fallen die Niederschläge also auch noch mit einem Kältesturz zusammen, stehen die Chancen auf Schnee im Dezember gar nicht mal so schlecht. Jetzt heißt es abwarten, ob uns La Niña nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht.