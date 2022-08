Eine akkubetriebene Heckenschere fing aufgrund eines technischen Defekts Feuer.

Der 79-jährige Rentner, der durch den technischen Defekt eines Gartengerätes am Montag 22.08.2022 lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Mittwochabend (24.08.2022) im Krankenhaus verstorben.

Am heutigen Tage, gegen 18.09 Uhr kam es in Wadersloh-Diestedde auf einem Hof an der Soester Straße zu einem Brand. Durch diesen Brand wurde ein 79-jähriger Senior lebensgefährlich verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Durch einen technischen Defekt einer Akku-Heckenschere fing nicht nur das Gerät Feuer, sondern auch die Scheune, an der er gearbeitet hatte. Der 79-Jährige, der mit dem Gartengerät arbeitete, erlitt so schwere Verletzungen, dass er diesen wenig später erlag.

