Der Fast-Food-Riese McDonald's hat eine folgenschwere Änderung in seinem Produkt-Sortiment vorgenommen - zum Nachteil einer gesamten Personengruppe. Eine ähnliche Problematik tritt auch bei Burger King auf.

Gegenüber Chip bestätigte ein Sprecher von McDonald's, dass sowohl der Fresh Vegan TS als auch der Vegan Burger aus dem Angebot gestrichen werden. An deren Stelle treten McPlant Nuggets und der McPlant Burger. Zwar sind beide der neuen Produkte pflanzenbasiert, jedoch weder vegan noch vegetarisch - ganz im Gegenteil zu dem Vegan TS und dem Vegan Burger.

Vegane und vegetarische Hauptgerichte: Bei McDonald's Fehlanzeige!

Somit gibt es kaum deftige Angebote im Menü von McDonalds für Vegan- und Vegetarischlebende. Als vegan deklariert werden lediglich Pommes, Curly Fries und der Snack Salad Classic. Die Kette erklärte den Sortiment-Wechsel mit schwacher Nachfrage.

Zwei unterschiedliche Desserts sind noch vegan: Der McFlurry Schoko Vegan, beziehungsweise McSundae Schoko Vegan. Die einzig vegane Wahlzutat als Topping auf das Eis sind die Katjes Chocjes Caramel Vegan. Außerdem können Veganlebende die Heiße Apfeltasche bedenkenlos bestellen.

Was hat es nun mit den neuen McPlant-Produkten auf sich? Burger und Nuggets sind zwar plant-based, also fleischlos und die Nuggets als Produkt selbst sogar vegan - jedoch kommen sie auf dem Grill oder in der Fritteuse mit Fleisch oder anderen tierischen Lebensmitteln in Berührung. Daher ist keiner der beiden Newcomer auch nur vegetarisch, geschweige denn vegan.

Die neuen Produkte bei McDonalds: Pflanzlich, aber "nicht vegan und nicht vegetarisch"

Der McPlant "ist ein Produkt mit einem pflanzenbasierten Patty. Da er aber mit Schmelzkäsezubereitung und Sandwich Sauce, die Milch und Eier enthalten, garniert wird und die Patties auf dem gleichen Grill wie das Fleisch zubereitet werden, ist er nicht vegan und nicht vegetarisch." Das stellt der Hersteller auf seiner Website klar.

McDonald's veröffentlicht überdies eine Stellungnahme, wieso sie keine veganen Hauptspeisen mehr anbieten. "Wir wollen mit den McPlant Produkten flexitarisch lebenden Menschen neue Wahlmöglichkeiten bieten und den Gästen, die ab und an auf Fleisch verzichten möchten, eine attraktive Alternative mit vollem McDonald’s Geschmack geben."

Besonders in den sozialen Medien zeigen sich Fans der veganen Kost bei McDonald's enttäuscht: "Schade, ich fand den Vegan TS lecker... aber hey was solls? Dann gehen wir eben nicht mehr zu McDonalds." Eine andere Nutzerin fand den Rückschritt beim veganen Angebot "echt peinlich."

Streichung von veganen Hauptspeisen "nicht mehr zeitgemäß"

"Ganz schwache Leistung und nicht mehr zeitgemäß", bringt es eine andere Nutzerin auf den Punkt. Viele Nutzer*innen sprachen sich für einen Wechsel zu Burger King aus, die noch vegane Burger anbieten.

Nach dem großen Skandal bei Burger King in 2022 schafft der Fast-Food-Riese mehr Transparenz bei seinen Produkten. Eine RTL-Reportage hatte aufgedeckt, dass Mitarbeitende vereinzelt Fleisch-Patties oder Geflügel-Nuggets als ihre fleischlose Alternative ausgegeben haben.

Der Fast-Food-Gigant wirbt zwar damit, dass "fast sein gesamtes Sortiment auch als Plant-based Variante" angeboten werde, stelle jedoch im gleichen Zug klar: "Plant-based Produkte sind nicht automatisch vegan."

Burger King punktet mit Transparenz: Bietet immerhin zwei vegane Burger an

Klipp und klar heißt es: "Vegan sind die Plant-based Nuggets, der Plant-based Nugget Burger und der Plant-based Long Chicken. Die anderen Plant-based Produkte können in der Zubereitung eventuell mit tierischen Produkten wie Käse in Berührung kommen."

Burger King staffelt seine Produkte ganz klar:

Plant-based: Diese Produkte sind auf Soja- und Weizenbasis. Sie kommen ganz ohne tierische Produkte aus. Jedoch können auf einigen Burgern "Käse, weitere Milchprodukte oder Honig zu den Zutaten gehören und die Rindfleischalternativen könnten beim Grillen in Kontakt mit Fleisch kommen."

Diese Produkte sind auf Soja- und Weizenbasis. Sie kommen ganz ohne tierische Produkte aus. Jedoch können auf einigen Burgern "Käse, weitere Milchprodukte oder Honig zu den Zutaten gehören und die Rindfleischalternativen könnten beim Grillen in Kontakt mit Fleisch kommen." Vegan: "Vegan sind alle Produkte, die vollständig ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt und zubereitet werden, also beispielsweise weder Fleisch, Eier, Milchprodukte noch Honig beinhalten."

"Vegan sind alle Produkte, die vollständig ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt und zubereitet werden, also beispielsweise weder Fleisch, Eier, Milchprodukte noch Honig beinhalten." Vegetarisch: "Vegetarisch heißt, dass kein Fleisch oder Fisch in den Produkten ist, jedoch Milchprodukte, Eier oder Honig enthalten sein können."

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Verwirrung bei Konsument*innen begründet ist. Man muss sich sehr genau über die Produkte informieren, um eindeutig sagen zu können, was man mit welcher Ernährungsweise essen kann. Auch die Enttäuschung bei McDonald's Kund*innen ist nachvollziehbar: Eben gab es noch vegane Burger und nun gibt keine mehr - und eine Alternative ist bisher nicht in Sicht.