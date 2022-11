Bald werden deutschlandweit Sirenen heulen und Warnmeldungen auf den Handys aufploppen. Es handelt sich dabei aber nicht um einen bevorstehenden Notfall. Vielmehr findet am 8. Dezember 2022 der bundesweite Warntag statt. Um genau 11 Uhr werden Behörden und Einsatzkräfte die unterschiedlichsten Warnmittel aktivieren und testen. Dazu zählen: Radio, Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps NINA.

Seit dem Jahr 2020 findet der bundesweite Warntag üblicherweise an jedem zweiten Donnerstag im September statt. Um ein ganz neues System testen zu können, das Warnmeldungen an alle Mobilfunkgeräte versenden kann, wurde der Warntag dieses Jahr in den Dezember verlegt.

Neues Warnsystem getestet: "Cell-Broadcast-System" soll vieles besser machen

Das neue Warnsystem heißt "Cell-Broadcast". Mit ihm soll es möglich sein, Menschen in Deutschland eine Warnmeldung über das Mobilfunknetz zuzustellen. Am bundesweiten Warntag werden Testwarnmeldungen der höchsten Stufe versendet. Es kann sich also jeder darauf einstellen, dass am 8. Dezember das eigene Endgerät ein Warnsignal abgibt, selbst wenn das Handy auf stumm geschaltet ist oder sich im "Nicht-stören-Modus" befindet.

Von dem neuen "Cell-Broadcast-System" verspricht sich der Bund, Warnungen schneller, zielgenauer, einfacher und datensparender verschicken zu können. Das System eignet sich deshalb besonders gut für Notfälle. Die Übersendung der Nachricht erfolgt anonym. Menschen in Gefahrengebieten können auch ohne Registrierung oder Anmeldung eine Warnmeldung auf ihrem mobilen Gerät erhalten.

Nach dem Testlauf möchte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Rückmeldung der Bevölkerung einholen. Bis Ende Februar 2023 wird das Cell-Broadcast-System noch getestet und soll danach genutzt werden.