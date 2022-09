Unfall mit drei Verletzten in Waldrach

in Waldrach Zwei Fahrzeuge krachen aufeinander

Drei Personen wurden verletzt

Zu einem Auffahrunfall mit drei Verletzten kam es am Mittwochmorgen (14. September) gegen 7.40 Uhr in der Hermeskeilerstrasse in Waldrach, wie die Polizei Schweich mitteilt.

Unfall mit drei verletzten Personen in Waldrach

Nach Informationen der Polizei waren zwei Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache aufeinander gefahren. Dabei wurden drei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Waldrach sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich sowie das DRK aus Pluwig und Ehrang mit Notarzt.