Seit März reihen sich starke Waldbrände in mehre Provinzen in Kanada aneinander. Tausende Menschen sind auf der Flucht vor den Flammen.

Gelegentliche Waldbrände sind für die Region normal und auch wichtig, da sich auf diese Weise der Wald erneuert. Die Stärke und der deutlich verfrühte Start der Waldbrandsaison sind aber ungewöhnlich und können auch auf die Klimaerwärmung zurückgeführt werden. Durch diese sei der Winter zu warm und zu trocken gewesen und die Schneedecke nicht dick genug, erklärt der Deutsche Wetterdienst. Die Wälder sind also anfälliger für Brände.

Waldbrände in Kanada sorgen für Rauchwolken in Europa - auch über Deutschland

Die starke Rauchentwicklung hatte aber nicht nur Auswirkungen auf die Luft in Kanada. Schon bald zog der Rauch in die USA und trübte etwa in New York den Himmel orange-grau. Auch die Luftqualität verschlechterte sich drastisch.

Nun sollen die Rauchwolken auch nach Europa ziehen. Das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus hat ein Modell entwickelt, das zeigt, wann welches Land betroffen ist. Am Donnerstag (29. Juni 2023) erreiche der Rauch demnach Norddeutschland und am Freitag (30. Juni) auch den Süden Deutschlands. Danach werden die Rauchwolken voraussichtlich nach Osten weiterziehen.

Müssen wir uns in Deutschland Sorgen um unsere Gesundheit machen? Rauchentwicklung kann durch unzählige chemische Inhaltsstoffe und Ruß gesundheitsschädlich sein. Allerdings werden sich die Wolken, bis sie in Deutschland ankommen, verdünnt haben, da Kanada so weit entfernt liegt. Die Partikel der unteren Luftschichten sind schon zu abgesunken oder herausgewaschen worden und die Partikel der oberen Schichten werden wahrscheinlich nicht den Boden erreichen.

Rauchwolken aus Kanada erreichen Deutschland

Aus dem gleichen Grund kann es sein, dass die Wolken nicht besonders gut sichtbar sein werden. Eine leichte Verdunklung des Himmels und imposante Sonnenuntergänge sind aber möglich.

Vorschaubild: © Christian Ender/dpa