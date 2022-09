Jungschwan verschluckt Angelhaken

Das Tier musste von der Natur- und Wildtierhilfe Waldalgesheim gepflegt werden

gepflegt werden Familienzusammenführung stand an. Doch wird der Vogel von der Familie wieder akzeptiert?

Es ist eine schreckliche Vorstellung: Beim Spazierengehen sieht man ein erstickendes Tier, in diesem Fall ein junger Schwan, der einen Angelhaken verschluckt hatte. Viele wissen nicht, was sie in einer solchen Situation tun sollen. Doch in diesem Fall ging es gut aus: Die Natur- und Wildtierhilfe aus Waldalgesheim (Landkreis Mainz-Bingen) versorgte das Tier.

Natur- und Wildtierhilfe Waldalgesheim rettet Jungschwan

Ohne die Hilfe der Wildtierhilfe wäre der Jungschwan seiner Situation vollkommen hilflos ausgeliefert gewesen: Er hatte einen Angelhaken verschluckt und musste deshalb operiert werden. Der relativ kleine Angelhaken saß ganz weit unten und hatte die Speiseröhre vorne und hinten durchstoßen, berichtet die Pflegestelle auf ihrem Facebook-Kanal von der OP.

Die private Wildtierpflegestelle, organisiert von Nadine und Jens Müller, berichten auf Facebook über ihre herzzerreißenden Tierrettungsaktionen. Mal ist es ein junger Bussard oder eine Maus, die aus dem Nest fallen oder mit einem Auto kollidieren. Doch in der Natur- und Wildtierhilfe ist ihnen die Unterstützung sicher.

Wie sie selbst schreiben, wollen die Tierfreunde über ihre privaten Aktivitäten berichten, um den Natur- und Tierschutzgedanken zu fördern und einen Beitrag gegen die Naturentfremdung zu leisten.

Sorgen um den Schwan: Ist er bei seiner Familie sicher?

Der Jungschwan konnte sich dank der Wildtierfreunde erholen und - wie sie in einem anrührenden Video festhielten - wieder mit seiner Familie zusammengeführt werden. Noch ein bisschen schüchtern tappte der Schwan zu seinen Eltern und Geschwistern in den Rhein. Doch: Ob sie ihn akzeptieren werden?

Die Kommentator*innen der Facebook-Beiträge sind besorgt: Ist der Schwan bei seiner Familie sicher? Die Pflegestelle beruhigt jedoch: Sie hätten die Tiere über mehrere Tage hinweg beobachtet und könnten Entwarnung geben: Dem Schwan gehe es gut.

"Ihr macht so 'ne tolle Arbeit", schreibt ein Follower begeistert

Doch nicht nur Erleichterung, auch Lob und Dank kriegen die Pfleger*innen der Wildtierhilfe von ihrer Facebook-Gemeinde in den Kommentaren zu spüren: "Es ist sooooo schön, dass alle wieder gesund zusammen sind", schreibt eine Followerin, "Solche Posts verschönern mir den Tag. Danke", schreibt eine weitere und "Ihr macht so 'ne tolle Arbeit", kommt von einem anderen Kommentatoren.

Alle freuen sich, dass es den Tieren mithilfe der Wildtierfreunde schnell wieder besser geht.