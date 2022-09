Mainz vor 11 Minuten

Fernsehprogramm

Von wegen gecancelt: ZDF zeigt Film-Klassiker am Tag der Deutschen Einheit - trotz hitziger Sommer-Debatte

Im Sommer wurde heiß über Winnetou diskutiert - Manche wollten den Klassiker von Karl May wegen mutmaßlichem Rassismus am liebsten aus den Bücherregalen und Fernsehprogrammen verbannen. Das ZDF lässt sich davon nicht beeindrucken: Fans müssen am Tag der Deutschen Einheit nicht auf einen ihrer Lieblings-Western verzichten.