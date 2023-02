Eine Welle der Empörung hat eine TikTokerin aus Ohio ausgelöst, als sie in einem Video den ausgewählten Namen ihres Kindes preisgab. Ein kleines Holzschild neben dem Neugeborenen, das seinen neuen Namen zeigte, sorgte für Kritik bei den Usern.

Eine Nutzerin brüskierte sich offenbar über die negativen Konsequenzen, die das Kind in seiner Zukunft erleiden würde: "Denkt denn niemand daran, dass die Kleine damit mal zur Schule gehen muss?" Ein anderer Kommmentarschreiber kritisierte, dass der Name auf ihrem Lebenslauf später unprofessionell aussehen werde. "Stone Monroe" soll das Baby heißen.

Babyname: Mutter amüsiert sich über Kritik und provoziert weiter

Von den kritischen Kommentaren recht unbeeindruckt postete die TikTokerin noch weitere Videos und zeigte sich amüsiert über den von ihr ausgelösten Shitstorm. In einem weiteren TikTok stellt sie zehn weitere Namen zur Schau, die für das Baby infrage gekommen wären: Melrose, Savie, Baynx, Haze, Cove, Maxim, Scout, Cobain, Nirvana und Capri. Mehr als 500.000 Klicks konnte die Frau aus Ohio mit dieser Antwort auf TikTok generieren.

Die Empörung der Internet-User belustigte die Frau offenbar. Später meint sie in einem neuen Video: "Willkommen in dem Bereich von TikTok, in dem wir unseren Babys verdammt seltsame Namen geben, nur um dann zu beobachten, wie die Leute in den Kommentaren ausflippen."

Massiven Gegenwind wegen der Namenswahl ihres Kindes erntete auch eine andere TikTokerin: Sie nannte ihr neugeborenes Mädchen "Lennon Camille": User echauffierten sich hierbei darüber, dass die Frau dem Mädchen offenbar einen Jungennamen gegeben hatte. Andere User bekräftigen die Frau dagegen in ihrer Entscheidung. Allerdings war die Aufregung umsonst: "Lennon" gilt in den USA nämlich als Unisex-Name, und nicht - wie von den Usern angenommen - als Jungenname.

Namensgebung: klare Gesetze in Deutschland

Immer wieder gestaltet sich die Namenswahl bei werdenden Eltern in den USA recht abenteuerlich: Tyran, Matt-Eagle, Napoleon, Sheriff, Solarfried, Fanta, Tequila: Die Liste der ungewöhnlichen Namen ist schier unendlich. In Deutschland gelten jedoch genaue Regeln zur Namensgebung: Fantasienamen sind verboten.

Mehr zum Thema: Verbotene Vornamen - Wie du dein Kind nicht nennen darfst