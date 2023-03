Update vom 01.03.2023, 11 Uhr: Bayern kritisiert Pläne zu Verbot von Öl- und Gasheizungen

Die bayerische Staatsregierung hat ein geplantes Verbot neuer Öl- und Gasheizungen als "Energiepolitik mit der Brechstange" kritisiert. Die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) benachteiligten und überforderten viele Menschen, vor allem im ländlichen Raum, sagte Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Herrmann bezeichnete die Pläne als "ideologische Kopfgeburt". "Egal womit sich ein Grüner beschäftigt, es kommt am Ende immer ein Verbot heraus", sagte Herrmann.

Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesbauministerium arbeiten derzeit an einer Gesetzesnovelle. Der Einbau von Heizungsanlagen auf Basis ausschließlich fossiler Energieträger - vor allem Gas- und Ölheizungen - sei ab dem Jahr 2024 nicht mehr gestattet, heißt es in dem Gesetzentwurf, der aber laut Wirtschaftsministerium noch nicht final ist. Eine solche Regelung ist im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ohnehin vorgesehen, sie soll nun aber um ein Jahr vorgezogen werden.

Auf Vorschlag der CSU-Fraktion befasst sich auch der Landtag am Donnerstag (2. März) mit dem Thema. Ziel der Fraktion ist es, herauszuarbeiten, dass Deutschland aktuell die Weichen für die Zukunft richtig stellen müsse. Die CSU-Fraktion setze dabei im Gegensatz zur Ampel in Berlin auf die "Sicherung bürgerlicher Freiheiten und der sozialen Marktwirtschaft, den Erhalt unseres Wohlstands und Wirtschaftsstandorts mit seinen Arbeitsplätzen und den richtigen Anreizen für den Klimaschutz".

"Die Ampel im Bund wirtschaftet Deutschland runter. Das dürfen wir nicht zulassen. Statt für Zukunftsgeist und Innovationskraft steht Deutschland heute für Dirigismus, Bürokratie und staatliche Bevormundung. Unser Wirtschaftsstandort wird geschwächt, der Wohlstand vorsätzlich aufs Spiel gesetzt, die Menschen werden mit ihren Problemen und Sorgen im Stich gelassen und überfordert", kritisierte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer.

Originalmeldung vom 28.02.2023, 10 Uhr: Kommt das Aus für Öl- und Gasheizungen schon 2024?

Die Koalition hat vor fast einem Jahr vereinbart, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Diese Vorgabe soll im Gebäudeenergiegesetz verankert werden. Im Koalitionsvertrag war das zuvor zum 1. Januar 2025 vorgesehen. Hintergrund sind stärkere Bemühungen auch im Gebäudesektor für mehr Klimaschutz.

Laut Bild arbeite Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hierfür bereits an einem Gesetzesentwurf. Es gebe aber aktuell noch keine finalen Entwürfe, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Berlin in Bezug auf den Bericht der Bild. Das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium sowie das Bauministerium erarbeiteten gerade gemeinsam eine Novelle.

Klimaschutz: Habeck fordert drastischen und teuren Schritt

Habeck wollte demnach die Vereinbarung der Ampel umsetzen und somit nur den Einbau von Heizungen erlauben, die mindestens 65 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien herstellen.

Das habe Fachleuten nach drastische Konsequenzen zur Folge: Öl- und Gasheizungen dürfen dann nicht länger verbaut werden. Die einzigen Möglichkeiten stellen Fernwärme, Wärmepumpen und Biomasse-Kessel dar.

Eine Ausnahme gebe es allerdings. Sollte eine Heizung kaputtgehen, habe der oder die Besitzer*in drei Jahre lang Zeit, auf eine erneuerbare Alternative umzustellen. Bereits eingebaute Öl- und Gasheizungen dürfen zudem maximal 30 Jahre lang laufen. Danach müsse der Betrieb eingestellt werden. Ab 2045 soll dann ein generelles Verbot für Öl- und Gasheizungen gelten.

Leidtragende wären Eigentümer: Umsetzung belastet den Geldbeutel

Ein solches Gesetz hätte zur Folge, dass Immobilien-Eigentümer*innen massiv hohe Ausgaben tätigen müssten - trotz einzelner Ausnahmen und "Härtefall"-Regeln. Vermieter könnten Teile auf Mieter umlegen.

Dieses drastische Vorhaben trifft auf Widerstand. Wohnverbände und die Ampel-Koalition haben bereits Einwände geäußert. Kai Warnecke, Chef von Haus & Grund bezeichnete die Idee als "Ein Gesetz aus der Märchenwelt! Es wird höchste Zeit, dass der Kanzler eingreift."

Wohnungswirtschafts-Präsident Axel Gedaschko sieht vor allem den Kostenfaktor problematisch. "Zum einen wird es sehr, sehr teuer und zum anderen fehlen an allen Ecken und Enden die Kapazitäten, um die Vorgaben und Ziele erreichen zu können." Es sei noch nicht geklärt, wer und wie das Vorhaben finanziert werden soll, "wenn wir in Deutschland ab 2026 jährlich über eine Million fossil betriebene Heizungen austauschen müssen".

Habeck möchte Förderungen in die Wege leiten

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am vergangenen Mittwoch deutlich gemacht, er sehe einen starken staatlichen Förderbedarf beim verstärkten Umstieg auf klimafreundliche Heizungen.

Er sagte nach einem Firmenbesuch im sächsischen Elsterheide, die Förderung müsse so sein, dass Menschen auch mit kleinerem Geldbeutel nicht davon abgehalten würden, ein Haus zu sanieren, eine Wärmepumpe einzubauen oder den Gasbrenner rauszunehmen.

Die Bundesregierung müsse finanziell die Möglichkeiten schaffen, dass man die Differenz zu einer Gasheizung, die günstiger sei, tragen könne - bis der Hochlauf da sei und alternative Technik günstiger geworden sei, sagte Habeck.

2045 soll Ende der fossilen Energieträger sein

Der Heizungsaustausch wird bereits gefördert. Für Wärmepumpen gibt es zum Teil lange Lieferzeiten. Deutschland hat sich gesetzlich verpflichtet, bis spätestens 2045 treibhausgasneutral zu werden. Dafür soll bis spätestens 2045 der Einsatz von fossilen Energieträgern im Gebäudewärmebereich vollständig beendet werden.

Habeck fordere zudem ab 2025 eine Ausstattung aller Heizungen mit der Messtechnik "Smartmeter". Diese könne unter anderem den Verbrauch erfassen. Die Daten sollen "fernablesbar sein".

Auch in diesem Punkt gebe es Kritik. Warnecke warne vor einem etwaigen Missbrauch der Daten durch den Staat. Strom könne bei Verbraucher*innen umverteilt oder abgestellt werden.

Kommt der Antrag durch? Ampel muss den Entwurf absegnen

Der Wirtschaftsminister wolle den Gesetzesentwurf Anfang März durch die Ampel absegnen lassen. Allerdings blockieren bisher FDP und SPD das Vorhaben. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) wolle ohne Nachbesserungen ebenfalls nicht zustimmen.

