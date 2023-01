Der Deutsche Mieterbund und die Baugewerkschaft IG BAU haben vor drastischen Verwerfungen am deutschen Wohnungsmarkt gewarnt. "So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer dramatischer", sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag. "Vor allem beim Angebot an geförderten bezahlbaren Wohnungen werden wir einen heftigen Einbruch erleben". Bund und Länder müssten das Ruder jetzt herumreißen. "Oder wir erleben ein ungeahntes Desaster auf dem Wohnungsmarkt", so Siebenkotten weiter.

Die starke Zuwanderung, insbesondere von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, hat zuletzt für Druck auf den Immobilienmarkt in Deutschland gesorgt, wo Wohnraum ohnehin knapp ist. Zudem stockt der Wohnungsbau, weil sich viele Menschen das Bauen angesichts gestiegener Zinsen und teurer Materialien nicht mehr leisten können. Bundesbauministerin Klara Geywitz hat bereits eingeräumt, dass die Ampel-Koalition ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr verfehlen wird.

Ampel-Koalition verfehlt Wohnbau-Ziel - "Desaster" droht

Harald Schaum, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU, sprach angesichts des Wohnraummangels von einem Konflikt hinsichtlich der Fachkräftestrategie der Bundesregierung. "Wohnen und Arbeiten - das gehört zusammen. Keiner wird kommen, wenn er hier nicht oder nur zu horrend hohen Mieten wohnen kann", sagte Schaum den Funke-Zeitungen. "Es gibt ein gewaltiges Dilemma: Der Wohnungsbau ist ein ganz wesentlicher Schlüssel für die Beschäftigungssituation und damit für das Funktionieren der Wirtschaft in Deutschland."

Unterstrichen werden diese Befürchtungen auch durch die Studie "Bauen und Wohnen in der Krise" des Hannoveraner Pestel-Instituts und des Kieler Bauforschungsinstituts ARGE, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Die Analyse beschreibt eine dramatische Situation auf dem Bau- und Wohnungsmarkt: Der Wohnungsmangel in Deutschland ist laut dem Gutachten so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Bundesweit habe das Wohnungsdefizit zum Jahresende 2022 die Größe von rund 700.000 Wohnungen erreicht.

Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW), Axel Gedaschko, warnt vor einer jahrelangen Krise, sollte die Regierung nicht bald handeln. "Beim bezahlbaren Wohnen und insbesondere mit Blick auf Sozialwohnungen steht Deutschland vor einem unglaublichen Drama für Wohnungssuchende. Der Wohnungsmangel wächst unaufhörlich, gleichzeitig brechen die Wohnungsbauzahlen ein", so Gedaschko.

Scharfe Kritik an Regierung - Sonderfonds vorgeschlagen

Für den GdW-Chef sind die Ursachen für die Schieflage klar: "Zur Energiekrise kommen Materialknappheit, Lieferkettenprobleme, eine Kostenexplosion für das Material, ein extremer Zinsanstieg und desaströse Förderbedingungen hinzu". Planen ließe es sich da nur schlecht, meint Gedaschko und wirft der Regierung vor, Bau-Bedingungen unangekündigt zum Jahreswechsel sogar noch verschärft zu haben.

Die GdW stellt deshalb klare Forderungen an die Politik - denn in ihren Augen drängt die Zeit. "Der Staat muss sein Engagement für den bezahlbaren und sozialen Wohnungsbau sofort und dauerhaft deutlich verstärken. Die Grundidee eines bundesweiten Sonderfonds für den sozialen Wohnungsbau ist deshalb zu begrüßen. Und für bezahlbaren Wohnraum generell gilt: Angesichts der riesigen gesellschaftlichen Herausforderungen kann das bezahlbare Wohnen für die Mitte der Gesellschaft nur mit einer auskömmlichen und verlässlichen Neubauförderung gesichert werden", schlug Gedaschko vor.

