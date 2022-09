Am Montag (26. September 2022) um 6:05 Uhr, erhielt die Polizei Straßenhaus Meldung über Verkehrsunfall auf der B8 in Höhe Buchholz (Westerwald) in Fahrtrichtung Uckerath. Wie die Polizei Neuwied berichtet, hatte ein Mercedes "in gefährlicher Art und Weise" mehrere Fahrzeuge überholt.

Die B8 verläuft an der Unfallstelle einspurig in jede Richtung. Der flüchtige Mercedes soll ein anderes Auto überholt haben, obwohl dieses bereits einen LKW überholte und sich dabei auf der Gegenspur befand. Bei diesem Doppel-Überholmanöver kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Autos.

Gefährliches Überholmanöver auf der B8: 39-jähriger Unfallverursacher ergreift die Flucht

Außerdem kollidierte der Unfallverursacher noch mit zwei Leitpfosten. Doch der Mercedes-Fahrer ergriff dennoch die Flucht mit seinem Fahrzeug.

Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 39-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Altenkirchen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, dem mehrere Verkehrsstraftaten zugrunde liegen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei geht davon aus, dass er ihn vermutlich auch nicht mehr zurückbekommt.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der/die überholte LKW-Fahrer/in werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.