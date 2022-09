Trier: Schlägerei zwischen mehreren Personen

zwischen mehreren Personen Gruppe geht unvermittelt auf zwei Männer während der Kirmes los

los Polizei sucht nach Hinweise zur Tat

Am frühen Sonntagmorgen (4. September 2022) gegen 2.00 Uhr, kam es auf dem Ehranger Markt in Trier zu einer Prügelei zwischen mehreren Personen. Wie die Polizei Trier mitteilte, kam es zu der Schlägerei zwischen Fahrgeschäften bei der Kirmes in Trier-Ehrang.

Schlägerei in Trier: Polizei sucht nach Täter

Dabei wurden ein 24-Jähriger und ein 29-jähriger Mann verletzt. Die Geschädigten sollen von einer sieben- bis achtköpfigen Personengruppe, unvermittelt angegriffen, geschlagen und getreten worden sein. Wenig später ergriffen die Täter nach Angaben der Polizei die Flucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.