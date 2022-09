Dieselpreis an Tankstellen in Trier bei fast 3 Euro

Schon als die Anzeigen von Tankstellen die Zwei-Euro-Marke überschritten haben, waren Autofahrer*innen schockiert. Doch in Trier war der Schock am Montagvormittag (12. September 2022) noch größer. 2,98 Euro - fast 3 Euro - kostete ein Liter Diesel an der Zapfsäule einer Tankstelle in der Region.

Preisschock an Trierer Tankstellen: So setzt sich der Spritpreis in Luxemburg zusammen

Im Nachbarland Luxemburg sieht der Blick auf die Zapfsäule völlig anders aus. Dort zahlen Verkehrsteilnehmer*innen für den Liter Diesel gerade einmal 1,87 Euro (Stand: 12. September 2022). Doch dort legt der Staat die Preise für Benzin und Diesel fest. Täglich wird der Preis neu berechnet unter der Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel der Mehrwertsteuer von 17 Prozent.

Alleine dadurch sparen Kund*innen in Luxemburg bereits, denn in Deutschland liegt die Mehrwertsteuer bei 19 Prozent. Außerdem setzt sich der Spritpreis in Luxemburg nach Angaben der Universität Luxemburg unter anderem aus Abgaben wie Umsatz- und Mineralölsteuer zusammen, die jeweils geringer sind als bei uns.

Auch weitere Faktoren spielen bei der täglichen Berechnung eine Rolle. So schaut die luxemburgische Regierung auch auf den Dollarpreis, Lager- und Transportkosten sowie die Schwankungen auf dem Rohöl-Markt.

Das musst du beim Tanken in Luxemburg beachten

Günstige Spritpreise verlocken viele Autofahrer*innen dazu, einen Reservekanister mitzunehmen. In Deutschland ist das bis zu einer Größe von 60 Litern auch erlaubt, wie der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) erklärt. "Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, nicht mehr als 10 Liter Kraftstoff mitzunehmen", rät der ADAC.

In Luxemburg sieht die Sache etwas anders aus. Laut ADAC sei es gänzlich verboten, einen Kanister mitzunehmen. Wie jedoch ein Sprecher der luxemburgischen Polizei dem SWR erklärte, seien 20 Liter Kraftstoff erlaubt. Aber auch diese Sache hat demnach einen Haken: Dieser Kraftstoff dürfe lediglich mitgeführt werden, wenn er nicht für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs verwendet werde und auch nur von der nächsten Tankstelle bis nach Hause.