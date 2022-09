Wegen eines Motorradunfalls musste das Trierer Krahnenufer in Richtung Konz zwischenzeitlich gesperrt. Die Sperrung sorgte für längere Staus.

Ein Motorradfahrer war am Dienstagnachmittag am Krahnenufer auf Höhe der Römerbrücke gestürzt, weshalb die Strecke in Richtung Konz für kurze Zeit komplett gesperrt werden musste. Wie die Polizei mitteilt habe, habe sich der Fahrer an einer Ampel verbremst.

Lange Staus in Trier: Motorradfahrer gestürzt

Der Kradfahrer wurde leicht verletzt. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Staus am Moselufer.