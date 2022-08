Skuriller Knochenfund am Hauptfriedhof in Trier

Spaziergänger*innen finden Menschenknochen

Wie kam es zu dem Vorfall? Die Stadt äußert sich in einem Statement

Es ist ein unglaublicher Fund: Auf einem Spaziergang entdeckten Besucher*innen des Hauptfriedhofs in Trier Menschenknochen in der Nähe des Fußweges. Sie lagen auf der Erde und waren nicht - wie sonst üblich - tief in der Erde vergraben.

Stadt Trier äußerst sich zu Menschenknochenfund auf Hauptfriedhof Trier

inRLP.de hat bei der Stadt Trier nachgefragt, wie so etwas passieren kann. Muss auch in Zukunft damit gerechnet werden, dass man bei einem Spaziergang auf dem Trierer Hauptfriedhof auf Menschenknochen stößt?

Ernst Mettlach von der Pressestelle der Stadt Trier gibt bekannt, dass am Trierer Hauptfriedhof derzeit ein neues Gräberfeld angelegt wird an einer Stelle, die seit rund 200 Jahren für Bestattungen genutzt wird.

Dabei könne es vorkommen, so Mettlach, dass Knochen aus alten Gräbern an die Oberfläche kommen, diese werden in solchen Fällen von wieder von den Mitarbeitern bestattet, um die Würde der Toten zu gewährleisten.

"Tragen dafür Sorge, dass diese Knochen wieder bestattet werden", so der Pressesprecher

Trotz aller Sorgfalt hätten die Mitarbeitenden in diesem wegen der Bauarbeiten eigentlich abgesperrten Teil des Friedhofs allerdings Knochen übersehen. Wie Mettlach bestätigt, wurde die Stadt am vergangenen Wochenende (27. und 28. August) von Besuchern des Friedhofs darauf hingewiesen und sie hätten unverzüglich reagiert.

Sie würden - so das Versprechen der Stadt - dafür Sorge tragen, dass diese Knochen wieder bestattet würden.