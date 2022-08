Feuerwehr-Ferienspaß in Trier für Kinder von der Ahr

für Kinder von der Ahr Grillen, Bootsfahrt, Tierfütterung: Ferien-Aktion mit den Jugendfeuerwehren

Kinder und Jugendliche waren vom festlichen Spaß der Feuerwehrleute begeistert

Auf Einladung der Jugendfeuerwehr Biewer verbrachten Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehren aus dem Ahrtal einen Ferientag in Trier. "Wir möchten ihnen damit nach den schlimmen Ereignissen vom vergangenen Jahr einfach ein schönes Ferienerlebnis bieten", erklärt der Biewerer Jugendfeuerwehrwart Christopher Heinz die Idee dieser Aktion.

Organisatoren: Geld für Weihnachtsgeschenke geht jetzt in Sommerferienerlebnis

Ursprünglich wurde das Geld im vergangenen Jahr gesammelt, um Weihnachtsgeschenke für Kinder in den von Überschwemmungen betroffenen Städten entlang des Flusses Ahr zu kaufen.

„Dafür gab es aber keinen großen Bedarf, also haben wir das von unseren Kindern und Jugendlichen gesammelte Geld genommen und uns nach Rücksprache mit den Jugendfeuerwehren an der Ahr diese Aktion ausgedacht.“

Und so waren am Samstag (27. August 2022) 19 Kinder und Jugendliche aus den Ahrtal-Orten Rech, Kesseling, Hönningen und Krälingen zu Gast in Trier. Die Freiwillige Feuerwehr Biewer hat mit Unterstützung der Feuerwehr Pfalzel und der Berufsfeuerwehr ein besonderes Ferienspaß-Programm entwickelt. Nachdem alle Kinder und Jugendlichen aus Ahr und Mosel gemeinsam in der Feuerwache Biewer gefrühstückt hatten, begann eine Feuerwehrbootfahrt entlang der Mosel nach Zurlauben in der Pfalz.

Römerexpress, Grillfest und Tierfütterung: „Das war nicht nur ein schöner Tag für uns alle"

Von dort fuhren sie mit dem Römerexpress zu den Sehenswürdigkeiten von Trier. Die Reise endete in Weisshauswald, wo Kinder und Jugendliche zusammen mit Viehspezialisten bei der Fütterung der Tiere helfen durften. Vom Tiergehege ging es für die jungen Feuerwehrleute über den felsigen Weg zurück nach Biewer, wo der festliche Spaß mit einem großen Grillfest ausklang.

Die Kinder und Jugendlichen waren vom festlichen Spaß der Feuerwehrleute begeistert. Und die Organisatoren von Mosel und Ahr waren sich einig: „Das war nicht nur ein schöner Tag für uns alle, die Leute von Mosel und Ahr haben sich auch kennengelernt und ausgetauscht, wir waren uns alle einig, dass wir den Kontakt aufrechterhalten wollen.“

Insgesamt gibt es in Trier zehn Jugendfeuerwehren. Mehr als 120 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren lernen dort spielerisch Technik und die Arbeit als Feuerwehrleute kennen. Dort findet auch die klassische Jugendarbeit statt. So gibt es beispielsweise in den Sommerferien ein Jugendlager, jedes Jahr einen Zehnkampf und ein Völkerballturnier.