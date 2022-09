Trier vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Holzverkleidung von Sauna steht in Flammen: 30 Gäste evakuiert

In einer Sauna an den Kaiserthermen in Trier sind am Dienstag (13. September 2022) 30 Menschen evakuiert worden. In einer Kabine war ein Feuer ausgebrochen.