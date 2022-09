Trier: Kastanie in der Balduinstraße musste gefällt werden

Die Hitze und Dürre dieses Sommers waren zu viel für ihn gewesen

Die wochenlange Dürre und Hitze dieses Sommers setzten einer 80-jährigen Kastanie in der Trierer Balduinstraße so sehr zu, dass sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste. Dies teilte die Stadt Trier am Montag (5. September 2022) mit.

80-jährige Kastanie in Trier: "Die Kastanie war nicht mehr standsicher und musste sofort gefällt werden"

Bei dem Baum, der in einer Reihe mit weiteren Kastanien stand, wurde nach Angaben von Stadtraum Trier seit Beginn des Sommers eine sehr rasch abnehmende Vitalität festgestellt. "Der schon vorher stärker geschädigte Baum war durch die sehr lange Trockenheit sichtbar abgestorben und vertrocknet", erläutert Valentin Benzkirch von StadtRaum Trier.

Der Baum wurde in der Stadt untersucht. "Dabei wurde festgestellt, dass sich ein bereits länger vorhandener holzzersetzender Brandkrustenpilz rasend schnell ausgebreitet hatte. Die Kastanie war daher nicht mehr standsicher und musste sofort gefällt werden", so Benzkirch. Jetzt sei aber genügend Platz, um einen neuen Baum zu pflanzen.