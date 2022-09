Trier: "Fridays for Future"-Demonstration am Freitag

Für Freitag (23. September 2022) haben die Aktivisten von "Fridays for Future" zum globalen Klimastreik aufgerufen. In vielen deutschen Städten wird an diesem Tag für den Klimaschutz demonstriert - so auch in Trier.

Die Demonstration, die von Fridays for Future Trier organisiert wurde, beginnt um 11.30 Uhr am Domfreihof in Trier. Von dort aus geht es durch die Stadt und auf die andere Moselseite, bevor die Demonstration am Domfreihof auch wieder endet.

"Die Klimakatastrophe kostet bereits heute unzähligen Menschen das Zuhause und das Leben", so die Aktivisten von "Fridays for Futute Trier auf ihrer Facebook-Seite. "Das macht es so unfassbar wichtig, alles in unsere Macht Stehende zu tun, um das Klima und die am meisten durch die Klimakatastrophe betroffenen Menschen zu schützen."