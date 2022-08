Trier: Fliegerbombe am Theater gefunden

Am Mittwochmorgen (31. August 2022) gegen 8.00 Uhr entdeckten Mitarbeiter*innen einer Spezialfirma im Heinz-Tietjen-Weg in Trier (Landkreis Trier-Saarburg) eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie fanden den 250 Kilogramm schweren Sprengkörper mit Aufschlagzünder am Bühneneingang des Theaters in rund drei Metern Tiefe.

Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz soll die Bombe am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr entschärft werden. Dazu ist eine Evakuierung im Umkreis von 300 Metern um den Fundort notwendig, wo 2.324 Menschen in 1681 Haushalten wohnen.

Diese müssen ab 18.00 Uhr ihre Häuser, Wohnungen und Büros verlassen. Die Entschärfung wird nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes rund eine halbe Stunde dauern. Eine Übersicht aller Straßen, die evakuiert werden, findest du bei der Stadt Trier. Ab 14.00 Uhr ist zudem eine Hotline unter 0651-718-1817 geschaltet.

Grund für die Sondierungen, bei denen die Fliegerbombe entdeckt wurde, waren die Bauarbeiten zur Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums und der Bau einer Hebebühne am Theater Trier. Wie bei solchen Projekten vorgeschrieben, wurden vorab alliierte Luftbilder aus dem Zweiten Weltkrieg ausgewertet – Amerikaner und Briten hatten Trier vor allem im Dezember 1944 mehrfach schwer bombardiert.