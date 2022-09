Trier : Feuerwehr und Schornsteinfeger warnen vor unsachgemäßem Heizen

: Feuerwehr und Schornsteinfeger warnen vor Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid

durch Kohlenmonoxid Schornsteinfeger können helfen, alte Kamine oder Öfen wieder zu nutzen

Unabhängig von hohen Energiepreisen oder bei Gasknappheit sollte auf keinen Fall auf selbstgebaute Heizungen, Kamine ohne Abgasanlagen oder selbstgebaute Geräte zurückgegriffen werden. Außerdem sollte niemals Sperrmüll oder Müll verbrannt werden. Davor warnen die Feuerwehr Trier und die Trierer Schornsteinfegerinnung.

"So etwas birgt die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung": Falsches Heizen ist lebensgefährlich

"Wer in seinem Haus oder seiner Wohnung beispielsweise mit einem Gasgrill, einem Katalytofen oder einem Ethanol-Kamin heizt, der geht nicht nur das Risiko ein, dass er einen Wohnungsbrand verursacht, der Leib und Leben und Hab und Gut von Menschen gefährdet, so etwas birgt auch die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung", warnt der Trierer Feuerwehrchef Andreas Kirchartz.

Grills, gasbetriebene Terrassenfeuer, Ethanol-Kamine, Gasheizstrahler, Heizpilze oder ähnliches haben nach Kirchartz‘ Angaben in Innenräumen nichts verloren. "Sie entziehen der Raumluft Sauerstoff zur Verbrennung und geben gleichzeitig Abgase in den Raum ab, das wird ganz schnell lebensgefährlich." Kirchartz weist darauf hin, dass Kohlenmonoxid, das bei der Verbrennung entstehe, geruch- und farblos sei, aber für Menschen hochgiftig und in höheren Konzentrationen tödlich.

Auch auf das Verheizen von ungeeignetem Brennmaterial solle man in jedem Fall verzichten. "Sperrmüll, Abfälle, feuchtes Holz, Kerzenreste oder sogar Kunststoffe dürfen niemals im Ofen oder im Kamin verbrannt werden", warnt Kirchartz. Das sei nicht nur nicht erlaubt, sondern auch schädlich für Mensch und Umwelt. "Dadurch bilden sich Ablagerungen innen im Schornstein, die sich dann entzünden können. Die so verursachten Kaminbrände können sehr gefährlich werden", betont Kirchartz.

"Tun sie nichts Unüberlegtes in alten Kaminen"

Auch die Trierer Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger weisen darauf hin, dass durch nicht zugelassene oder falsch bediente Feuerstätten oder Heizanlagen die Gefahr von Bränden oder Kohlenmonoxid-Vergiftungen bestehe. "Eine Feuerstätte darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn sie von einer bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin oder einem Bezirksschornsteinfeger abgenommen wurde", betont Klaus Kwiatkowski, Obermeister der Schornsteinfegerinnung Trier. Nur der Schornsteinfeger dürfe die Betriebs- und Brandsicherheit der Anlage bescheinigen.

In diesem Zusammenhang warnt Kwiatkowski auch davor, einfach und eigenmächtig alte Kamine, Öfen und Schornsteine wieder in Betrieb zu nehmen. "Tun sie nichts Unüberlegtes, oft wurden in alten Kaminen Leitungen verlegt, sie sind zugemauert, gekappt oder entsprechen nicht mehr modernen Anforderungen", sagt der oberste Schornsteinfeger der Region. Wer einen Ofen aufstellen und anschließen wolle oder einen alten Ofen oder Kamin wieder in Betrieb nehme, müsse das vorher ausführlich mit dem zuständigen Schornsteinfeger*in beraten.

"Überlassen Sie die Installation von Öfen oder anderen Feuerstätten einem dafür zugelassenen Fachbetrieb"

Generell empfehlen die Trierer Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger: "Überlassen Sie die Installation von Öfen oder anderen Feuerstätten einem dafür zugelassenen Fachbetrieb." Kwiatkowski weist auch darauf hin, dass man beim gleichzeitigen Betrieb eines Kaminofens und einer Dunstabzugshaube einen Fensterkontaktschalter einbauen müsse.

Dieser Schalter gewährleiste, dass die Abzugshaube nur dann angeschaltet werden könne, wenn ein Fenster gekippt sei. "Moderne Wohnungen sind so gut abgedichtet, dass sonst die Anlage die Abgase des Ofens ansaugen kann", erklärt Kwiatkowski.