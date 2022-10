Gerolstein vor 1 Stunde

Nachhaltigkeit in Rheinland-Pfalz

"Jetzt in Zeiten der Inflation ist das Geld nicht mehr da" - So sieht die Zukunft von Unverpackt-Läden aus

Die Zukunft von Unverpackt-Läden in Rheinland-Pfalz ist in der Schwebe. Mittlerweile schwinden immer mehr Kunden - zum Beispiel im "Füll Mal"-Laden in Gerolstein.