"Smart City Index 2022" : Trier ist die smarteste Stadt in Rheinland-Pfalz

: Trier ist die in Rheinland-Pfalz Trier erreicht auch im deutschlandweiten Vergleich einen guten 12. Platz

Lob vor allem im Bereich Energie und Umwelt

Trier ist die smarteste Stadt in Rheinland-Pfalz - das ergibt sich aus dem am Dienstag (20. September 2022) veröffentlichten "Smart City Index 2022". Auch im deutschlandweiten Vergleich schneidet die von den Römern gegründete Stadt gut ab und erreicht Platz 12. Damit zeichnet sich ein steiler Aufwärtstrend ab, denn im letzten Jahr lag Trier noch auf Platz 20 und 2020 sogar auf Platz 43.

"Smart City Index 2022": Trier wird zum Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz

Der Index wird vom IT-Branchenverband Bitkom veröffentlicht. Im Rahmen der Ermittlung des "Smart City Index 2022" wurden pro Stadt in fünf Kategorien jeweils 36 Indikatoren mit insgesamt 133 Parametern untersucht. So ergaben 10.773 Datenpunkte, von Online-Bürger-Services bis zur Breitbandverfügbarkeit. Die Internetauftritte der Städte, amtliche Statistiken sowie Studien und Rankings Dritter dienten hierbei unter anderem als Quelle.

Trier erreichte im Ranking eine Gesamtzahl von 74,9 Punkten. Damit ist die Stadt ähnlich gut bewertet wie Mannheim (74,7 Punkte), Berlin (75,5) und Darmstadt (75,3) und hat den Sprung in die Top 10 nur knapp verpasst. In Rheinland-Pfalz ist Trier klarer Spitzenreiter. Städte wie Mainz (Platz 30), Kaiserslautern (32), Ludwigshafen (38) und Koblenz (63) schnitten deutlich schlechter ab.

In dem Ranking bewertet der Verband Bitkom den Stand der Digitalisierung aller 81 deutschen Großstädte in fünf Kategorien: Verwaltung, Energie und Umwelt, IT und Kommunikation, Mobilität und Gesellschaft. Trier konnte vor allem im Bereich Energie und Umwelt punkten, hat sich aber auch in den anderen Kategorien deutlich verbessert.

Gute Bewertungen in allen Kategorien - Trier überzeugt vor allem im Bereich "Energie und Umwelt"

In der Kategorie "Energie und Umwelt" hat Trier einen herausragenden dritten Platz gemacht und sich so, im Vergleich zu 2021, um drei Plätze verbessert. "Hier haben vor allem die Stadtwerke Trier ihre Bemühungen nochmals verstärkt", betont Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Gerade die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Lampen mit intelligenter Steuerung, aber auch innovative Konzepte zu "grüner Wärme" hätten viele Punkte gebracht.

Auch im Bereich "Verwaltung" konnte Trier sich im Vergleich zum Vorjahr um 16 Plätze steigern. Das freut den Oberbürgermeister besonders: "Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Anstrengungen, gerade auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere Verwaltung stetig verbessern und weiterentwickeln." Bei vielen Trierer Ämtern können Termine nicht nur online gebucht werden, immer mehr Dienstleistungen können im Internet auch erledigt werden. Die Stadtverwaltung hat zudem ihre Präsenz in verschiedenen Social-Media-Kanälen ausgebaut.

Im Bereich "IT und Kommunikation" konnte Trier sich sogar um 28 Plätze bis auf Platz 12 verbessern. Gute Bewertungen erhielten unter anderem das ausgeweitete SWT City-WLAN sowie der Glasfaserausbau der Telekom. In der Kategorie "Mobilität“ erreichte Trier dank Smart Parking-Konzepten und gesteigerter E-Mobilität Platz 36. In der Rubrik "Gesellschaft" überzeugte das Geodatenportal, die Online-Bürgerbeteiligungsplattform, die Live-Übertragung von Stadtratssitzungen und die zahlreichen Co-Working-Spaces von Trier.