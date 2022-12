Tragödie in Saarbrücken: Das Landgericht Saarbrücken verhandelt am 11. Januar über den Fall einer Frau, die in Saarbrücken ihre beiden Kinder von einem Balkon geworfen haben soll.

Die dreijährige Tochter war Ende Juli 2022 bei dem Sturz aus etwa fünf Metern ums Leben gekommen. Ihre einjährige Schwester und die Frau, die anschließend selbst in die Tiefe sprang, überlebten.

Saarbrücken: Frau stößt Kinder von Balkon und springt hinterher

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau zum Zeitpunkt der Tat wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war, wie das Landgericht Saarbrücken am Freitag mitteilte. In dem sogenannten Sicherungsverfahren geht es um ihre dauerhafte Unterbringung in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung.

Die Familie wohnte im Main-Taunus-Kreis in Hessen und war zu Besuch bei den Großeltern im Saarland. Der Lebensgefährte und Vater der Mädchen und weitere Angehörige befanden sich während der Tat in der Wohnung, sie wurden anschließend von Notfallseelsorgern betreut.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Illustration