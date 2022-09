Käfig voller Kot : Kaninchen vor dem Tierheim Andernach ausgesetzt

: Kaninchen vor dem ausgesetzt Sprachlosigkeit und Entsetzten über den grausamen Umgang mit dem Tier

mit dem Tier Tierheim sucht ehemalige Halter*innen und will Anzeige erstatten

Tierheimmitarbeiter*innen werden tagtäglich mit den verschiedensten Tiergeschichten konfrontiert, doch dieser Fall macht sogar die Mitarbeiter*innen des Tierheims in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) sprachlos: Ein Kaninchen wurde nicht nur einfach ausgesetzt, der Käfig, in dem es sich befand, war auch voll von dessen Hinterlassenschaften.

"Keine Worte mehr": Kaninchen in eigenem Kot vor dem Tierheim Andernach ausgesetzt

"Wir sind ja wirklich selten sprachlos, doch was wir heute Morgen vorgefunden haben, dafür finden wir wirklich keine Worte mehr", schreibt das Tierheim auf seiner Facebook-Seite. Der Grund für die Sprachlosigkeit ist ein ausgesetztes Kaninchenböckchen.

Ausgesetzte Tiere sind, so traurig das auch ist, nichts, womit es Tierheimmitarbeiter*innen selten zu tun bekommen. Doch dieser Fall schockiert selbst das erfahrene Andernacher Team. Das arme Kaninchen ist mitsamt seines Käfigs einfach vor dem Tierheim abgestellt worden, was allerdings noch nicht das erschreckendste an der Geschichte ist.

Der Käfig des Tieres war über und über mit Kot bedeckt. Sieben Zentimeter hoch soll die Schicht gewesen sein, das Tierheim habe extra nachgemessen. Das Kaninchen wurde sofort aus den schrecklichen Zuständen befreit, doch den Käfig habe die Tierheimmitarbeiterin, die es gefunden hat, zunächst nicht wegräumen können. Dieser sei so schwer gewesen, dass sie hierfür auf die Hilfe ihrer Kolleg*innen angewiesen war.

Ein Fall von Tierquälerei: Das Tierheim Andernach will Anzeige erstatten

"Das ist so unfassbar grausam", findet nicht nur das Andernacher Tierheim. Auch dessen Facebook-Follower zeigen sich in Kommentaren zum Beitrag schockiert. "Ich bin entsetzt, wozu der Mensch fähig ist" schreibt eine Userin, eine andere kommentiert: "Das ewige Leid der Kleintiere, die man mal 'eben' kauft".

In einem späteren Beitrag informiert das Tierheim über den sonstigen Zustand des Kaninchens und auch der ist alles andere als wünschenswert. "Das ausgesetzte Kaninchen ist bis auf die Knochen abgemagert und wiegt gerade noch 1,2 Kilogramm", schreibt das Tierheim bei Facebook. Über das angebotene Futter hätte es sich direkt hergemacht. Außerdem habe es sich mit seinen zu langen Krallen kaum noch bewegen können.

Nun will das Tierheim die ehemaligen Halter*innen ausfindig machen. "Dieser Fall ist an Tierquälerei kaum zu überbieten", schreiben die Tierschützer*innen. Aus diesem Grund soll Anzeige erstattet werden. Wer das Kaninchen erkennt, wird gebeten, sich beim Tierheim zu melden. Möglich ist das unter: 02632/44343. Auch anonyme Hinweise seien möglich. Die Tierheimmitarbeiter*innen wollen ausschließen, dass in dem Haushalt andere Tiere in ähnlich grausamen Zuständen leben.