Im Mai 2020 erhielten die Tierfreunde Pfalz aus Frankenstein (Kaiserslautern) einen Hilferuf aus Rumänien. Eine schwangere Hündin müsse nach Rheinland-Pfalz, da man vor Ort keinen Platz hätte, ihre Welpen großzuziehen. Sowohl die Mutter der Welpen "Daisy", als auch die kleinen Racker konnten bereits vermittelt werden. "Wie in jeder Familie muss immer eine hervorstechen", erklärt ein Mitarbeiter der Tierfreunde Pfalz. In diesem Fall ist das Lotte. Der Welpe ist jetzt ein Schulhund.

Tierfreunde Pfalz aus Frankenstein: "Wir alle sind sehr stolz auf Lotte"

Nachdem die schwangere Hündin "Daisy" am 22. Mai 2020 nach Deutschland an eine Pflegestelle vermittelt werden konnte, habe sie nach Angaben der Tierfreunde Pfalz ganz in Ruhe ihre sechs Welpen zur Welt bringen können. "Fortan nach dem Öffnen der Augen war ein Gewuschel und ein Treiben im Geburtszimmer vorhanden", erzählt ein Mitarbeiter glücklich. Es sei schnell klar gewesen, dass Mama Daisy und ihre kleinen Fellnasen schnell vermittelt werden können.

Nach einer dreiwöchigen Sozialisierungsphase konnte der "Sechser im Lotto" an die neuen Besitzer*innen übergeben werden. Ein außergewöhnliches Tier sei immer dabei, wie der Mitarbeiter der Tierfreunde Pfalz stolz berichtet. In diesem Fall handele es sich um Lotte. Die kleine Samtpfote sei von einer angehenden Grundschullehrerin adoptiert und von Anfang an zum Schulhund ausgebildet worden. Laut den Informationen eines Mitarbeiters der Tierfreunde Pfalz konnte Hündin Lotte nach Vollendung ihres zweiten Lebensjahres ihre Prüfung zum Schulhund ablegen.

"Wir sind alle sehr stolz auf Lotte", betonen die Tierfreunde aus der Pfalz stolz. Doch Lotte sei nur ein Beispiel der tollen Geschichten der Tierfreunde. Sie hätten bereits einige Hunde aufgenommen, die kleine Abenteurer und lernfähig sind. Darunter sind "Hunde, die in der Menschenrettung eingesetzt sind, andere wiederum als Therapiehunde von ihren Adoptanten herangezogen wurden und noch vieles mehr", erzählen die Tierfreunde Pfalz überglücklich.

Ein Familientreffen mit Mama Daisy in Kaiserslautern

Am 15. August 2021 habe ein Familientreffen mit Mama Daisy und ihren sechs, mittlerweile großen Welpen stattgefunden. Insgesamt zwanzig Personen haben an dem gemeinsamen Spaziergang in Kaiserslautern teilgenommen. "Der 6er-Wurf hatte sichtlich Spaß an der gemeinsamen Bewegung", erzählt ein Mitarbeiter nostalgisch.

Während des Spaziergangs und bei einem Abschluss im Bremerhof in Kaiserslautern hatten alle neuen Familien Zeit sich kennenzulernen sowie Erfahrungen auszutauschen und die Welpen hatten Zeit sich zu beschnüffeln. Das schöne Wiedersehen soll nach Angaben der Tierfreunde Pfalz in den nächsten Jahren wiederholt werden "Alles in allem ein gelungener Tag", schreibt ein Mitarbeiter begeistert.