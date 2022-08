Drei Rheinland-Pfälzer bei " The Voice of Germany "

" Luca, Jens und Andreas wollen die Jury überzeugen: Wer schafft es in die nächste Runde?

wollen die Jury überzeugen: Ausstrahlung am Donnerstag (1. September 2022) und Freitag (2. September 2022)

Auch an diesem Donnerstag (1. August 2022) und Freitag (2. August 2022) geht "The Voice of Germany" weiter. Welche Kandidat*innen die Coaches wohl diesmal überzeugen können? Es bleibt auf jeden Fall spannend, denn in dieser Woche treten erneut Rheinland-Pfälzer bei der beliebten Gesangsshow an.

Rheinland-Pfälzer-Trio bei "The Voice of Germany": Wer überzeugt die Coaches?

Mit Jerome, Katharina, Anja und Jenny haben es in der letzten Woche gleich vier Kandidat*innen aus Rheinland-Pfalz in die nächste Runde von "The Voice of Germany" geschafft. Während Jerome und Anja in Sachen Coach ihrer Heimat treu bleiben und das Team von Mark Forster - der aus Kaiserslautern stammt - unterstützen, sind Katharina und Jenny im Team von Peter Maffay gelandet.

Sie alle haben die Chance, ihr Gesangstalent in den Battles erneut zu beweisen. Doch bis es so weit ist, stehen in dieser Woche zwei weitere Runden der Blind Auditions an. Drei Kandidaten aus Rheinland-Pfalz treten diesmal auf die Bühne.

Den Anfang macht der 28-jährige Luca aus Landau. Sein Auftritt verspricht rockig zu werden, denn er wird "American Idiot" von Green Day performen. Ruhigere Töne wird dagegen Jens aus Koblenz anstimmen. Der 28-Jährige singt "The Scientist" von Coldplay. Das Trio komplett macht Andreas aus Andernach, der mit "Save Tonight" von Eagle-Eye Cherry auf die Bühne tritt.

Zu sehen ist die Show auch in dieser Woche am Donnerstag bei ProSieben und freitags bei Sat.1. Start ist jeweils um 20.15 Uhr.