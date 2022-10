Die letzten Battles bei "The Voice of Germany": Wer schaffte es in die Sing-Offs?

Noch in dieser Woche starten bei "The Voice of Germany" die sogenannten Sing-Offs und damit die letzte Runde vor den großen Live-Shows, die jedes Jahr ein Highlight der Gesangsshow darstellen. Um es bis dorthin zu schaffen, mussten sich die Talents bei den Battles gegen ihre Teammitglieder durchsetzen. In der letzten Woche ist das noch einem weiteren Gesangstalent aus Rheinland-Pfalz gelungen.

Anders als ihrer Mutter ist es Jenny aus Stadecken-Elsheim nicht gelungen, sich gegen ihre Battlepartnerin Sissi Engel durchzusetzen. Voller Elan performten die beiden Frauen Shania Twains "Man! I Feel Like A Woman" und steckten das Publikum mit ihrer Energie an. "Wunderbar, ich bin total happy", durften sich beide über viel Lob von ihrem Coach Peter Maffay freuen. Obwohl auch Jennys Perfomance gut ankam, hatte ihre Konkurrentin am Ende die Nase vorne. Für die Rheinland-Pfälzerin kein Grund zum Trübsal blasen. "Ich freue mich, dabei gewesen sein zu dürfen", so ihr Fazit.

Jerome aus Landau in der Pfalz musste sich sogar gegen gleich zwei Battle-Partner*innen durchsetzen. Das Trio trat mit "FourFiveSeconds", einem Song von Rihanna und Ye bei den Battles an. "Das war richtig geil", ist auch ihr Coach, Mark Forster, zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Entsprechend schwerfiel ihm die Entscheidung. "Diesmal ist es wirklich schwer und knapp", so deshalb auch seine letzten Worte, bevor sich Forster für Lienne und damit gegen Jerome entschieden hat.

Anders als ihre rheinland-pfälzischen Kolleg*innen ist einer Sängerin aus Andernach in der letzten Woche der Einzug in die Sing-Offs gelungen. Zusammen mit ihrem Battle-Partner sang Katharina Bob Dylans "Blowin' in the Wind" und konnte dabei allen voran ihren Coach Peter Maffay begeistern. Sie habe "sehr, sehr einfühlsam" gesungen, so das Urteil des Rockers. "Du bist so besonders", lobte er die Andernacherin weiter, bevor er sie schließlich in die nächste Runde schickte. Katharina reiht sich damit bei den Sing-Offs neben Jens aus Koblenz, Marlon Lee aus Nieder-Olm und Anja aus Stadecken-Elsheim ein.