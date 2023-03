Eine beliebte Osterdekoration sind Palmkätzchen - in Bayern auch Weidenkätzchen genannt. Dabei handelt es sich um eine Pflanzenart in der Gattung der Weiden. Überlieferungen zufolge sollen Menschen früher Jesus bei seinem Einzug nach Jerusalem mit Palmzweigen verehrt haben. Hierzulande verwendet man statt Palmen einfach Palmkätzchen.

Doch du solltest diese beliebte Pflanze nicht einfach pflücken oder abschneiden, sonst musst du möglicherweise mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.

Palmkätzchen als Osterdekoration: Darf ich sie abschneiden?

Palmkätzchen blühen bereits sehr früh im Jahr und stellen deshalb eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten dar. Bei optimalen Bedingungen könnten Bienen bis zu 70 Prozent der gesamten Jahres-Pollen-Menge von den Weiden sammeln, heißt es vonseiten der BAYERN 1-Pflanzenexpertin Karin Greiner. Nur wenn Bienen genügend Weiden finden, entwickeln sich die Völker bis zur Obstbaumblüte gut. Das bedeute, dass die Weidenkätzchen auch für den Obstertrag verantwortlich seien. Weil die Pflanze so wichtig für Bienen ist, stehe sie unter Naturschutz.

Laut Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, "wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten". Hierbei gibt es eine Ausnahme: Jeder dürfe wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen. Allerdings legt das Gesetz auch fest, dass es verboten ist, "Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen".

Dementsprechend dürfen die Weidenkätzchen im genannten Zeitraum nicht gepflückt werden - weder in der freien Wildbahn, noch im eigenen Garten. Wer sich daran nicht hält, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen, das ebenfalls im Bundesnaturschutzgesetz geregelt ist: "Die Ordnungswidrigkeit kann [...] mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden." Laut Bußgeldkatalog sind für das Schneiden von Hecken in Naturschutzgebieten bei Flächen bis zu zehn Metern je nach Bundesland Strafen von bis zu 2500 Euro vorgesehen. Wer Palmkätzchen zu Ostern bewundern möchte, kann sie also am besten selbst anpflanzen, stehen lassen und somit auch noch dem Bienensterben entgegenwirken.

