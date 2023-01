Derzeit schaffen die Länder reihenweise die Maskenpflicht im ÖPNV auf ab. Im Fernverkehr muss man jedoch auch weiterhin "oben mit" fahren, und da liegt die Entscheidungsgewalt beim Bund. Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat nun erstmals ein mögliches Datum für ein Ende der Maskenpflicht im Bahnverkehr genannt.

"Wenn etwa zwei sozialdemokratisch geführte Landesregierungen Anfang Februar die Maskenpflicht im ÖPNV aufheben, sollte doch auch eine SPD-geführte Bundesregierung die Maskenpflicht im Fernverkehr der Bahn zu diesem Datum aufheben", so Buschmann in einem Interview für die Augsburger Allgemeine am Freitag. Mit seiner Forderung steht der FDP-Politiker nicht alleine da. Dabei kann er nicht nur auf Unterstützung aus seiner eigenen Partei rechnen. "Ziel sollte es sein, dass es ab Februar möglichst einheitliche Regeln im ganzen Bundesgebiet gibt. Wenn jetzt die Maskenpflicht im Nahverkehr fällt, sollte sie parallel auch im Fernverkehr fallen", sagte beispielsweise Baden-Württembergs Gesundheitsminister und derzeitiger Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz Manne Lucha am Donnerstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

FDP fordert Ende der Maskenpflicht - Lauterbach offen, aber vorsichtig

Für Buschmann gilt es nun aber vor allem, auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit ins Boot zu holen. Dieser hatte zuletzt ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und in Gesundheitseinrichtungen immerhin nicht ausgeschlossen. "Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen", hatte der SPD-Politiker unlängst dem Stern gesagt. Er wolle sich aber nicht auf ein Datum festlegen. Derzeit sei es "noch zu früh", so Lauterbach.

Nach geltendem Infektionsschutzgesetz sind sämtliche Corona-Regeln bis 7. April vorgeschrieben. Die Bundesregierung könnte dies aber per einfacher Verordnung ändern. "Meines Erachtens können auch andere Schutzmaßnahmen vor dem 7. April aufgehoben werden. Die Entwicklung ist aktuell so positiv, dass selbst vorsichtige Wissenschaftler uns im endemischen Stadium sehen", sagte dazu Justizminister Marco Buschmann.

Mehr zum Thema: