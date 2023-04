Die Corona-Pandemie hat das Kaufverhalten vieler Konsument*innen nachhaltig beeinflusst. Laut einer Studie des Unternehmens KPMG bewertete jede*r fünfte Befragte in Deutschland Online-Shopping als "praktisch, bequem und einfach" und hatte vor, es auch nach der Pandemie beibehalten. Das zeigt sich jetzt im Einzelhandel: Immer mehr Geschäfte sind am Kämpfen.

Zuletzt sorgten die Schließungen vieler Filialen von Karstadt und Kaufhof für Schlagzeilen. Jetzt scheint auch Tchibo betroffen zu sein. Wie steht es um das Geschäft mit dem vielfältigen Sortiment? Das Jahr 2021 sei einem Bericht der Welt zufolge, für den Konzern überraschend gut verlaufen. Im Vergleich zum Vorjahr habe man den Gewinn verdoppeln können. Deutlich schlechter sieht jetzt allerdings die Prognose für 2022 aus. Man gehe von einem "erheblich rückläufigem" Ergebnis aus.

"Am Ende wird nur das Kaffeegeschäft überleben" - Experte äußert sich zu Tchibo

Vor allem die Lagerbestände seine für Tchibo problematisch, wie die Welt dazu schreibt. Scheinbar wurden im profitstarken 2021 große Mengen an Waren angekauft, die man aktuell nicht mehr unter die Kund*innen bringt. Unter den Angestellten an den vielen Tchibo-Standorten gebe es deswegen immer mehr Zweifel an dem Geschäftsmodell.

Mitarbeiter*innen sollen verschiedenen Medienberichten zufolge bei Tchibo schlechter bezahlt werden als beispielsweise die Angestellten bei Lidl oder Aldi. Laut dem Verbraucherportal Chip365 gebe es im Intranet von Tchibo immer wieder Beschwerden über die aktuellen Zustände. Auch die gewohnte Gehaltsrunde falle in diesem Jahr aus.

Handelsexpert*innen haben der Welt zufolge ebenfalls Zweifel an dem Handelsmodell von Tchibo. Gerrit Heinemann, Professor an der Hochschule Niederrhein, etwa vermutet: "Am Ende wird nur das Kaffeegeschäft überleben." Auch ein "Downsizing" und plötzliche Filialschließungen hält er für wahrscheinlich.