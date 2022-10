Mit weit erhobenen Armen und eigentümlicher Pose zeigte sich Holger Winterstein auf dem Holocaust-Mahnmal in Berlin. Das Foto schmückte einen befremdlichen und kryptischen Facebook-Post des AfD-Kreistagsabgeordneten aus dem thüringischen Sonneberg.

"Wir da unten haben denen da oben ihren Weg gezeigt. Ohne Umweg, über die hochverdiente Hölle, ins Nirvana", schrieb Winterstein da in Richtung der Regierenden in Berlin und Brüssels sowie der Nato. "Wir holen uns unsere Heimat zurück."

"Holen uns unsere Heimat zurück" - Befremdlicher AfD-Post sorgt für Kritik

Das Foto des Regionalpolitikers löste einen Sturm der Entrüstung aus. Unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nannte die Aktion am Rande des "AfD-Friedensfestes" am Wochenende in einem Tweet "abstoßend". Eine Schande sei das für das Parlament, so der SPD-Politiker.

Auf Anfrage des MDR ruderte Winterstein jedoch zurück. "Das war echt blöd von mir", räumte der AfD-Politiker gegenüber dem Fernsehsender an und entschuldigte sich bei allen "in der Szene Betroffenen". Ein politisches Statement hinter der Pose lehnte er jedoch ab. Der Wirbel um das Foto - das mittlerweile gelöscht wurde - sei nur deshalb entstanden, da er Mitglied in der AfD sei.

Die Partei selbst fand jedoch deutlich scharfe Worte gegenüber ihrem Mitglied. Der AfD-Landesverband Thüringen bezeichnete die Aktion in einer Twitter-Reaktion als nicht akzeptabel. Man wolle den Sachverhalt aufarbeiten und Konsequenzen ziehen, hieß es.

In der Vergangenheit zeigten AfD-Politiker jedoch keine große Liebe gegenüber den Stelen des Berliner Denkmals für die im Dritten Reich ermordeten Juden. Wie der Focus erinnert, nannte es der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke im Jahr 2017 noch ein "Denkmal der Schande" und forderte eine neue Art der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland.

