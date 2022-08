Stralsund/Mainz: Polizei zieht Urlauberin aus dem Verkehr

Wegen ihrer angeblich müden und quengelnden Kinder ist eine Urlauberin am Montag (23. August 2022) in der Nähe von Stralsund viel zu schnell gefahren - und muss nun mit zwei Monaten Fahrverbot rechnen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Stralsund berichtete, wurde die 30-jährige Fahrerin aus Rheinland-Pfalz auf der Bundesstraße 96 mit bis zu 180 km/h erwischt, obwohl eigentlich nur 100 km/h erlaubt waren.

Nach rasanter Fahrt: Mutter aus Rheinland-Pfalz verliert ihren Führerschein

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend auf dem vierspurigen Rügenzubringer bei Stralsund. Die Polizeibeamten stoppten das Auto. Die Fahrerin habe angegeben, dass die zwei Kinder auf der Rückbank müde seien und zurück in die Ferienwohnung wollten.

Die Frau müsse mit zwei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten im Verkehrszentralregister sowie einem hohen Bußgeld rechnen, da sie anscheinend vorsätzlich die hohe Geschwindigkeit gefahren sei. Nach Rheinland-Pfalz dürfe sie aber noch zurückfahren.